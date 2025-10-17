Ни ветеран ВСУ, ни военнослужащий НГУ, не знали деталей операции.

В Луганской области украинские военные провели уникальную спецоперацию, в рамках которой были освобождены ветеран Вооруженных сил Украины и действующий военнослужащий Национальной гвардии Украины. Об этом сообщили военный омбудсман Ольга Решетилова и отряд специальной разведки ВМС "Ангелы" в Facebook.

Отмечается, что в ходе спецоперации удалось спасти из российского плена 29-летнего ветерана ВСУ и 34-летнего действующего военнослужащего НГУ. Они более трех лет считались пропавшими без вести.

Мать ветерана ВСУ, которая также является военнослужащей Вооруженных сил Украины, рассказала военному омбудсмену, что ее сын скрывается на временно оккупированной территории Луганской области, а ранее три года находился в российском плену. Вскоре после этого началась подготовка к операции по его спасению.

Позже выяснилось, что неподалеку от места пребывания ветерана ВСУ в рабстве у одного из коллаборационистов удерживался действующий военнослужащий НГУ. По словам офицера отряда специальной разведки Артема Дыбленко, операция была сложной и рискованной.

"Фактически происходили две параллельные спецоперации - ребят до определенного этапа выводили отдельно друг от друга", - рассказал он.

Дыбленко отметил, что ни ветеран ВСУ, ни военнослужащий НГУ, не знали деталей операции. Он подчеркнул, что им пришлось довериться разведчикам и четко выполнять их указания.

Возвращение украинцев из плена - важные новости

Напомним, что 2 октября состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что тогда из неволи вернули 185 защитников и 20 гражданских.

Кроме того, ранее The Wall Street Journal писало, что Украина и Россия в течение войны сумели обменять более 10 000 бойцов. Отмечается, что стороны создали тайный канал обмена пленными, которым непосредственно руководят офицеры военной разведки и он работает эффективно и профессионально.

