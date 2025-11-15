Военный отметил, что борьба внутри Родинского тяжелая, а каждый квартал очень трудно отбивать у врага.

В районе Родинского на Покровском направлении ситуация остается сложной. Тем не менее, Силам обороны Украины удается выбивать россиян из города. Об этом сообщил военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ с позывным "Мучной" в своем Telegram-канале.

"Ситуация держится на грани, но работа идет жесткая и адресная. Наши бойцы продолжают методично выбивать оккупанта из города. На этот раз под прицельное выжигание попал южный сектор, где противник засел в нескольких жилых зданиях и пытался там держать опорники", - написал он.

Военный отметил, что борьба внутри города тяжелая, а каждый квартал очень трудно отбивать у врага. Он заверил, что защитники оказывают серьезное давление на россиян, не давая им закрепиться в жилых домах.

"Несмотря на вражеские понты и заявления, что Родинское "полностью под их контролем", - это ложь. Полного контроля нет, им далеко до этого, и они потеряют пушечное мясо на каждом их шагу", - подчеркнул "Мучной".

Также военный рассказал о ситуации на Лиманском направлении. Он поделился, что в районе Новоселовки продолжаются уверенные столкновения. По его словам, враг пытается просачиваться небольшими группами, пытаясь зацепиться за любую высоту, но украинские бойцы дают россиянам отпор.

"Наши подразделения держат полный контроль за передвижениями врага: работает наблюдение, корректировка и мгновенное реагирование. FPV-дроны накрывают группы противника прицельно, добивая то, что пытается откатываться назад или спрятаться", - написал "Мучной".

Военный заверил, что этот участок выглядит уверенно. Он отметил, что бойцы держат связь и действуют слаженно.

"Видно хорошую подготовку и уверенность в работе. Противник не может разогнаться - его тормозят еще на подходах", подчеркнул "Мучной".

Россия провалила определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты провалили установленный российским диктатором Владимиром Путиным срок захвата Покровска и Купянска. Он добавил, что сроки в очередной раз были перенесены.

Кроме того, Зеленский сообщил, что глава ГУР Кирилл Буданов доложил о ситуации на угрожающих направлениях фронта, а также по военным приготовлениям России и сроках продвижения, на которые рассчитывает оккупант.

