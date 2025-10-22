Повного блекауту в столице не варто чекати.

Жители Киева могут оказаться в ситуации похожей на ту, что сейчас сложилась в Черниговской области. То есть все потребители могут остаться без стабильного электроснабжения на несколько дней.

Такое предположение высказал эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев в эфире Киев24.

Впрочем, полный блекаут в столице, по его мнению, маловероятен.

"Враг пытается сейчас попасть по объектам, которые питают отдельные регионы. Мы видим, что в Черниговской области, как и в еще шести регионах Украины, - на сегодня действуют временные ограничения энергоснабжения для всех потребителей - как промышленных, так и бытовых", - отметил Игнатьев.

Он указал, что враг на днях ударил по подстанции "Нежинская" мощностью 330 кВТ, из-за чего вся Черниговская область погрузилась в темноту - так называемый режим блэкаута. В Чернигове из-за этого возникли проблемы с водоснабжением, поскольку насосная группа водоканалов осталась без энергоснабжения.

"Можно сделать такой прогноз, что киевлян может ожидать подобная ситуация, как в Черниговской области. Полный блэкаут, когда киевляне будут месяцами без электроснабжения, маловероятен. Но несколько дней без стабильного электроснабжения, а мы уже переживали такое в прошлом году, когда было попадание по одному из агрегатов ниже Киева в гидроэнергетике и левый берег был почти двое суток без стабильного энергоснабжения, действительно могут быть", - сказал Игнатьев.

Удары России по энергетике Украины - последние новости

После сегодняшней ночной и утренней атаки российских оккупационных войск в ряде областей Украины применяются аварийные отключения света. В Киеве с 8:00 утра введены экстренные отключения.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев, комментируя ночную российскую атаку на украинскую энергетику, высказал мнение, что в Украине могут ввести графики почасовых отключений для населения, если в течение суток энергетики не смогут восстановить электроснабжение для всех потребителей.

