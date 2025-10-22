'Думали, что здесь спокойнее': в Погребах РФ убила женщину и детей, которые прятались от атак по Киеву

В результате прямого попадания у погибших не было шансов на спасение, предполагают местные, которые помогали тушить пожар.

Россия прицельно ударили по жилому дому в селе Погребы Киевской области в ночь на 22 октября. В результате этой атаки погибли три человека, среди которых дети.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" рассказал местный житель. По его словам, на спасение к разрушенному дому сразу прибежали местные, но жертв не удалось избежать.

"Там прямое попадание в здание получилось. Сразу начался пожар... Я побежал туда. Кричали, кричали: "Кто есть живой?". Никто не откликался", - вспомнил местный житель села Погребы.

По его словам, люди пытались потушить пожар самостоятельно, но впоследствии подключились спасатели. Мужчина предполагает, что в результате прямого попадания у погибших не было шансов на спасение.

В доме погибли Антонина Зайченко 1987-го года рождения, ее дочь Аделина, которой было шесть месяцев и 12-летняя племянница Анастасия, уточнил сельский голова в Зазимском сельском совете.

Сосед семьи Василий рассказал, что погибшие переехали туда из Киева, потому что думали, что возможно в селе будет спокойнее.

"Они начали здесь жить. Здесь, говорят, спокойнее. Но не так случилось, как думалось", - поделился Василий.

Атака на Киевщину - последние новости

Как сообщал УНИАН, в результате ночной российской атаки на Киевщине погибли четыре человека, в том числе двое детей.

В частности, РФ убила молодую женщину 1987 года рождения, шестимесячного младенца и двенадцатилетнюю девочку в селе Погребы Броварского района. Их тела найдены на месте пожара частного дома.

Кроме того, в Броварском районе обломками был смертельно травмирован мужчина 1987 года рождения.

