Враг запустил по Украине более 430 БпЛА и ракет.

В ночь на 22 октября оккупанты нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил. "В целом радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 433 средств воздушного нападения - 28 ракет (15 из них - "баллистика") и 405 БПЛА различных типов: 405 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов) с направлений Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - временно оккупированный Крым (около 250 из них - "Шахеды")", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Россия запустила по Украине:

11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: Брянская, Ростовская обл. - РФ, временно оккупированные территории Донецкой обл;)

9 крылатых ракет Искандер-К (районы пусков: Курская, Воронежская обл. - РФ, оккупированный Крым);

4 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Ростовской обл;

4 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (район пусков: временно оккупированная территория Запорожской обл.).

Основное направление удара - Киевская область. Также пострадали Днепропетровская, Запорожская, Черкасская, Черниговская и Одесская области.

По предварительным данным, по состоянию на 12:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 349 воздушных целей: 333 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов); 8 крылатых ракет Искандер-К; 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

"Сейчас зафиксировано прямые попадания 12 ракет и 55 ударных БпЛА на 26 локациях и падение сбитых (обломки) на 19 локациях. Кроме того, 17 БпЛА не достигли целей (локально потеряны), информация уточняется. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие", - сказано в сообщении.

Удар по Харькову

Как сообщал УНИАН, сегодня Россия ударила по частному детскому саду в Харькове, где есть погибшие и пострадавшие.

Президент Владимир Зеленский отметил, что после ночи массированной атаки по Украине, сегодня днем был удар российского беспилотника по детскому саду в Харькове. Известно об одном погибшем. Пострадало семь человек.

Президент отметил, что все дети эвакуированы и находятся в укрытиях. По предварительной информации, у многих острая реакция на стресс.

Зеленский подчеркнул, что эти удары - это "плевок России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении". Он отмечает, что российских террористов можно поставить на место только силой.

