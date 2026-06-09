Россия сталкивается с финансовыми проблемами, однако не экономит на пропаганде, - аналитик Forbes

После нескольких лет санкционного давления российская экономика столкнулась с серьезными бюджетными трудностями, но не готова резуть бюджеты.

Российская экономика все сильнее ощущает последствия войны против Украины, однако Кремль не сокращает усилия по продвижению выгодного ему образа страны за рубежом. Об этом пишет обозреватель Forbes Илан Берман.

По словам автора, сегодня существует "две России". Первая сталкивается с нарастающими финансовыми проблемами из-за затяжной войны. Вторая пытается изменить международное восприятие Москвы с помощью масштабной информационной кампании.

Берман отмечает, что после нескольких лет санкционного давления российская экономика столкнулась с серьезными бюджетными трудностями. По данным автора, представители Министерства финансов и Центрального банка РФ предупреждают, что расходы на войну становятся неустойчивыми и предлагают сократить оборонный бюджет.

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Как напоминает Forbes, в последние годы Кремль адаптировался к санкциям, переориентировав экономику на военное производство. В 2025 году военные расходы России достигли рекордных 15,5 трлн рублей (около 190 млрд долларов), а в 2026 году могут составить 14,9 трлн рублей, что эквивалентно примерно 204 млрд долларов по текущему курсу.

Автор считает, что подобный уровень расходов невозможно поддерживать длительное время. По его оценкам, дефицит российского бюджета в этом году может вырасти до 3 трлн рублей (около 36 млрд долларов).

В Forbes также отмечают, что ранее в Кремле рассчитывали компенсировать часть расходов за счет роста мировых цен на нефть на фоне войны вокруг Ирана. Однако ожидаемого эффекта добиться не удалось. Дополнительным фактором давления стали украинские удары дальнобойными беспилотниками по объектам российской энергетической инфраструктуры.

Издание пишет, что переработка нефти в России снизилась до минимального уровня за последние 16 лет, а Москва даже была вынуждена ограничить экспорт авиационного топлива.

Несмотря на это, российское руководство, по словам Бермана, не готово пересматривать курс. Владимир Путин и его окружение "вложили слишком много в эту войну" и не хотят существенно сокращать финансирование. Как утверждает автор, российский лидер поручил искать другие статьи расходов для сокращения, не затрагивая оборонный сектор.

При этом Кремль стремится изменить восприятие своих действий на международной арене. Forbes обращает внимание на рост количества пророссийского контента в социальных сетях, который демонстрирует "дружелюбную" Россию и ставит под сомнение представление о ее конфронтации с Западом.

Часть подобных публикаций может быть связана с такими мероприятиями, как Петербургский международный экономический форум и сотрудничество с популярными блогерами. Однако, по мнению автора, значительная часть такой активности носит организованный характер и направлена на снижение международной изоляции России.

Берман утверждает, что Москва выделяет значительные средства на подобную деятельность. Согласно приведенным данным, в бюджете РФ на 2026 год на внешние пропагандистские операции предусмотрено 1,85 млрд долларов, что более чем на 50% превышает показатели предыдущего года.

"Такой уровень инвестиций, особенно в условиях финансовых трудностей, ясно показывает, что изменение международной повестки и перезапуск глобального имиджа России являются ключевыми приоритетами российского правительства", – пишет автор.

В завершение Илан Берман отмечает, что итог будет зависеть от того, какую версию российской истории воспримет мировая аудитория: образ "непонятого партнера" или государства, руководство которого готово поставить под угрозу собственную экономическую устойчивость ради реализации своих геополитических целей.

Порушенные амбиции и планы Путина

Ранее военный аналитик, майор запаса Алексей Гетьман рассказал, что Владимир Путин еще в 2025 году хвастал президенту США о том, что армии РФ нужно "60 дней", чтобы захватить весь Донбасс. Однако "воз и ныне там".

В последнее время представители Кремля вынуждены публично признать, что украинские удары по логистике и инфраструктуре россиян несут серьезные последствия для ведения войны, пишет немецкое издание WELT.

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