Кремль привлек бизнесменов к воздушной защите критической инфраструктуры, - Bloomberg

Предполагается, что частные компании получат доступ к оборонному оборудованию.

В России переложат часть ответственности за воздушную защиту критически важных заводов и инфраструктуры на частные компании.

Как пишет Bloomberg, Минобороны РФ позволит предприятиям закупать крупнокалиберное оружие противовоздушной обороны, сохраняя его под своим контролем и эксплуатируя подразделениями резервистов.

Предполагается, что компании получат доступ к оборонному оборудованию. В частности, речь идет об вооружении, зенитно-артиллерийских системах, радарах и средствах радиоэлектронной борьбы для защиты своих объектов от атак украинских дронов.

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В издании подчеркнули, что такое решение Кремля связано с тем, что Украина увеличила количество атак на российскую энергетическую инфраструктуру. Также Киев увеличил радиус действия своих ударов и дотягивается даже до Урала, что находится в 2000 км от границы.

Удары по РФ: последние новости

Как сообщал УНИАН, 7 июня и в ночь на 8 июня подразделения Сил обороны нанесли удары по ряду военных, логистических и топливных объектов российских оккупационных войск. В Краснодарском крае РФ поражена перевалочная нефтебаза "Грушовая" в районе населенного пункта Грушовая Балка – на территории объекта зафиксирован пожар.

Нефтебаза "Грушовая" входит в состав перевалочного комплекса "Шесхарис" – конечной точки магистральных нефтепроводов на юге РФ. Объект обеспечивает прием, накопление, хранение и перевалку нефти и нефтепродуктов через морской порт Новороссийск (РФ). Общая вместимость резервуарного парка комплекса составляет около 1,4 млн кубических метров, при этом основная нагрузка хранения приходится именно на площадку "Грушовая".

Также в ночь на 7 июня подразделения Сил обороны нанесли удар по нефтебазе "Семиколодезянская" в районе населенного пункта Ленино в Крыму. "Семиколодезянская" является одним из крупнейших центров хранения и перевалки нефтепродуктов в восточной части Крымского полуострова. Объект используется для накопления запасов топлива и обеспечения потребностей российской военной группировки.

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