Повреждена железнодорожная инфраструктура в Миргородском районе Полтавщины.

Ночью 18 сентября россияне атаковали несколько регионов Украины, в частности под ударами были Полтавская и Киевская области.

По информации начальника Полтавской областной военной администрации Владимира Когута, враг направил воздушные цели по железнодорожной инфраструктуре в Миргородском районе. В результате возникли пожары, их локализовали подразделения ГСЧС. Известно об одном травмированном человеке.

В "Укрзализныце" уточнили, что из-за ночного обстрела региона произошло обесточивание нескольких участков, были задействованы резервные тепловозы. Отмечается, что сейчас в пределах 3 часов задерживаются несколько пассажирских поездов:

№102 Херсон - Краматорск;

№63/111 Харьков, Изюм - Львов;

№64/112 Львов - Харьков, Изюм;

791 Кременчуг - Киев.

"По состоянию на 07:00 повреждения локализованы, а напряжение подано - поезда (в том числе пригородные электропоезда) в дальнейшем будут двигаться своим ходом", - говорится в сообщении.

Также от ударов российской армии пострадала Киевщина. По данным ОВА, в Бориспольском районе произошло возгорание складских помещений, а в Бучанском возник пожар в частном доме.

"Работают спасатели ГСЧС. Пожар локализован. Сообщений о пострадавших не поступало", - сообщили в ОГА.

Последние удары РФ по Украине

Как сообщал ранее УНИАН, накануне Россия также нанесла удар по железной дороге. Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский сообщал, что из-за отключения электроэнергии были задержки поездов днепровского направления.

Также ночью 17 сентября РФ ударила "Шахедами" по инфраструктуре Черкасской и Кировоградской областей, в результате чего начались пожары. В частности в Кропивницком горело на трех локациях. От электроснабжения был частично отключен областной центр и 44 населенных пункта на территории Александровской общины.

Кроме того, вечером 17 сентября россияне ударили по автозаправке на Полтавщине. По данным ГСЧС, из-за атаки пострадали водители и кассир. Также были повреждены автомобили, здание и оборудование станции.

