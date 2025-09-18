В результате попадания возник пожар.

Вечером в среду, 17 сентября, российские оккупационные войска нанесли удар по автозаправочной станции (АЗС) в Полтавском районе.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут в своем телеграм-канале. Он отметил, что удар был нанесен с помощью беспилотника. В результате попадания возник пожар.

Позже в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) рассказали, что из-за российской атаки пострадали четыре человека. Это трое водителей и кассир. Кроме того, были повреждены автомобили, здание и оборудование станции.

"К ликвидации последствий привлекались спасатели, пиротехники и кинологи ГСЧС, специальная техника и инженерное оборудование. Пожар ликвидирован. Работы по разбору завалов завершены", – говорится в сообщении.

В ГСЧС также поделились кадрами с последствиями атаки:

Война в Украине: другие новости

На севере Купянска Харьковской области украинские защитники проводят операцию по блокированию и уничтожению оккупантов, которые инфильтрировались в Купянск. В то же время заявления о том, что враг уже дошел до центра города, не соответствуют действительности, заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр", подполковник Алексей Бельский.

В то же время офицер Сил обороны с позывным "Алекс" сказал, что Дружковка Донецкой области постепенно становится одной из целей для FPV-дронов врага. В основном под удары попадают машины – как гражданских, так и военных.

