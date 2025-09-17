Силы обороны продолжают наносить удары в том числе и по нефтебазам России, отметил Денис Попович.

Россияне продолжают наносить удары по тыловым городам Украины, но в последние недели они сосредоточились на атаках по железнодорожной инфраструктуре. Такое мнение военный обозреватель Денис Попович высказал в эфире "Radio NV".

"Буквально сегодня мы увидели, что ряд поездов опаздывает. Враг сейчас занялся тем, чем занимаемся мы. Он хочет лишить нас логистики. Мы били по железнодорожным узловым станциям, теперь они этим занимаются. И это не может не волновать, поскольку невозможно этому помочь. Мы бьем по их инфраструктуре, они пропускают. К сожалению, мы тоже. Потому что нельзя полностью перекрыть небо", - сказал Попович.

Он добавил, что сейчас Украине очень важно наладить оперативный ремонт железнодорожной инфраструктуры, поскольку она остается главной логистической возможностью.

"Поскольку это и транспорт, и обеспечение войск. И это перемещение по территории Украины. Это очень важно, потому что железная дорога для нас - едва ли не единственное средство в условиях перекрытия воздушного пространства для передвижения по стране. У РФ есть авиационное сообщение, у нас нет", - добавил Попович.

В то же время эксперт отметил, что Силы обороны также продолжают наносить удары по российским НПЗ, нефтебазам и объектам военно-промышленного комплекса.

"Буквально вчера было сообщение, что может быть сокращена добыча нефти из-за того, что ее негде хранить. Это была информация из западных источников. Это тоже последствия ударов по НПЗ. Поэтому сейчас идет война инфраструктурная. Пытаемся уничтожить инфраструктуру врага, враг отвечает тоже", - отметил Попович.

В ночь на 17 сентября российские захватчики нанесли очередной удар по Украине. Как сообщили в "Укрзализныце", целью атаки стали подстанции железнодорожной инфраструктуры. Известно о задержке многих поездов.

Между тем президент Владимир Зеленский оценил последствия ударов по российской нефтяной инфраструктуре. Он отметил, что такие атаки существенно ограничивают россиян. Также он сказал, что Украина "держит в поле зрения также порт Усть-Луга и все другие российские точки выхода на мировой рынок".

