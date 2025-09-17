На Кировоградщине от электроснабжения частично отключен областной центр и еще 44 населенных пункта.

Ночью россияне били дронами по инфраструктуре Черкасской и Кировоградской областей, в результате чего начались пожары. К счастью, обошлось без погибших.

Как сообщил начальник Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец, враг целился по критической инфраструктуре региона.

"Наши защитники отбили часть атак, обезвредив 11 вражеских БпЛА. К счастью, пострадавших нет. Это самое главное", - написал он.

По его словам, спасатели ликвидировали пожар на объекте, все необходимые службы продолжают работу.

По данным ГСЧС, россияне нанесли удар по объектам инфраструктуры Кропивницкого района Кировоградской области.

"В результате попадания БпЛА возникли пожары на трех локациях. Информация о травмированных и погибших не поступала. На месте происшествия работают все экстренные службы", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что к ликвидации последствий вражеской атаки привлечено более 60 спасателей и 14 единиц техники ГСЧС.

По словам начальника Кировоградской ОГА Андрея Райковича, в результате атаки от электроснабжения частично отключены областной центр и 44 населенных пункта на территории Александровской громады.

"Зафиксировано также повреждение нескольких частных домовладений в Александровке. Чрезвычайники всю ночь тушили очаги пожаров", - добавил он.

РФ бьет по железной дороге

Как сообщал ранее УНИАН, ночью 17 сентября Россия нанесла удар по железной дороге. По словам председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Перцовского, из-за отключения электроэнергии есть задержки поездов днепровского направления, в частности № 86/72 Львов-Запорожье - Павлоград; № 85/71 Запорожье, Павлоград - Львов; № 75 Киев - Кривой Рог; № 80 Львов - Днепр.

По мнению военного аналитика Андрея Крамарова, РФ бьет по железнодорожным вокзалам на территориях Украины, которые находятся под угрозой оккупации, чтобы не позволить гражданским выехать. Он отметил, что в целом удары по нашей железной дороге, которые наносят россияне, - террористические, а удары, которые наносит Украина, действительно вызывают логистический ущерб оккупантам.

