Рассказываем, что сейчас в моде, и почему "совок" снова оказался в нашем шкафу.

Разобраться, что сейчас в моде для девушек и женщин все сложнее: тренды снова поворачиваются в сторону вещей, которые недавно считались пережитком "совка". Но почему же они так уверенно возвращаются в гардеробы, и что именно делает их популярными в 2025 году? Давайте выясним.

Что сейчас в моде 2025 - назад в СССР

В Советском Союзе тоже была мода, но довольно своеобразная: в эпоху постоянного дефицита носили то, что удалось "урвать", а уж комбинировали с тем, что было дома. Бывало и такое, что многие вещи лежали в тумбочках десятилетиями, так как их не с чем было надеть. Но именно тогда модницы научились сочетать несочетаемое, что в скором времени и стало лицом советской "моды".

И вот сейчас советская одежда снова вернулась из "бабушкиного сундука" в современный шкаф. Не потому, что носить нечего - а потому что это символ индивидуальности. Да, есть, конечно, в этих фуфайках, "трениках" и валенках нотка ностальгии, но все-таки - больше стиля и понимания.

Итак, какая советская женская одежда снова в моде:

добротное шерстяное пальто с широкими плечами - имеет эффектный силуэт, создает киношный образ и придает ощущение уверенности, носят его с любыми современными вещами, вплоть до джинсов и гольфа;

- имеет эффектный силуэт, создает киношный образ и придает ощущение уверенности, носят его с любыми современными вещами, вплоть до джинсов и гольфа; шапка-ушанка - модный аксессуар, который охотно надевает как молодежь, так и дети, ее сочетают с пуховиками, кожаными куртками и даже элегантным пальто или плащом;

- модный аксессуар, который охотно надевает как молодежь, так и дети, ее сочетают с пуховиками, кожаными куртками и даже элегантным пальто или плащом; клетчатая юбка - классическая советская женская одежда, которую сейчас носят с плотными свитерами, кожаными ремнями, грубыми ботинками или туфлями-"лодочками";

- классическая советская женская одежда, которую сейчас носят с плотными свитерами, кожаными ремнями, грубыми ботинками или туфлями-"лодочками"; олимпийка "Adidas" - надевают под оверсайз-пальто, комбинируя с украшениями и модными сумками;

"Adidas" - надевают под оверсайз-пальто, комбинируя с украшениями и модными сумками; спортивные костюмы - винтажные, в духе 80-90-х, носят, как и современные;

- винтажные, в духе 80-90-х, носят, как и современные; фуфайка (ватник) - эта советская верхняя одежда пользуется популярностью у зумеров, как тренд "антигламур", носят с джинсами и массивной обувью.

Также в моду возвращаются удобные и женственные платья-халаты, вельветовые пиджаки с их мягкой фактурой, объемные кардиганы и вязаные жилеты, тяжелые дубленки в духе old money, а еще вечерние платья с пайетками - из "блестящих" 80-х.

Из аксессуаров - это платки с цветочным принтом, которые носят и как головной убор, и на сумке, лакированная обувь, винтажные очки и, конечно, сумки-авоськи.

То, что раньше считалось признаком бедности, теперь стало частью идентичности. Причем, мода не только вернулась, но и замедлилась: все больше людей выбирают вещи "надолго", а плотные ткани, натуральные материалы и хороший крой по старым советским меркам идеально вписываются в эту философию.

