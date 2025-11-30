Новое вооружение встановлене на штурмовики Су-25.

В Северной Корее показали новые ракеты, которые выглядят как аналоги европейского вооружения - британских крылатых ракет Storm Shadow и противотанковых Brimstone. Демонстрация нового вооружения состоялась 28 ноября на аэродроме Кальма по случаю 80-й годовщины основания ВВС Корейской народной армии, сообщает KCNA. Северокорейский диктатор Ким Чен Ын осмотрел штурмовики Су-25, на которых были установлены новые ракеты.

Как пишет "Милитарный" после анализа фото, самолеты оснащены двумя крылатыми ракетами, которые визуально напоминают франко-британские Storm Shadow. Также они имеют определенное сходство с немецкой крылатой ракетой Taurus KEPD 350 через открытый инфракрасный сенсор в носовой части.

Также самолеты оснащены ракетами, которые визуально являются копией британских ракет Brimstone. Аналитики обращают внимание, что они размещены на пусковом блоке с тремя креплениями - по аналогии с тем, как на британских истребителях Typhoon.

"Несмотря на демонстрацию нового оружия, никаких характеристик или официальных обозначений вооружения не объявлено. Не исключено, что корейскому лидеру показали макеты с целью создания пропагандистской картинки", - отмечают аналитики.

В то же время если КНДР таки начнет производство этих ракет, это значительно усилит арсенал ее воздушных сил.

"Само оружие можно будет интегрировать на такие самолеты, как МиГ-29, которые составляют основу современного истребительного парка КНДР в количестве примерно 35 бортов", - напоминается в статье.

Оружие КНДР

Ранее сообщалось, что КНДР получила важную военную помощь от России в разработке подводных лодок. Известно, что Северная Корея пообещала разработать подводные лодки, способные запускать баллистические ракеты, и провела испытательные пуски таких ракет с подводных платформ.

Также государственные СМИ Северной Кореи сообщали, что военные недавно испытали так называемый гиперзвуковой планер, вооруженный усиленным двигателем, который может маневрировать, чтобы избежать обнаружения и атаки противоракетными системами. Однако американская разведка сомневается в правдивости этих утверждений.

