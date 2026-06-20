Россия ударила по Запорожью 9 КАБами: известно о пяти погибших

Из-за атаки временно перекрыт мост имени Преображенского в направлении острова Хортица.

Россия атаковала Запорожье. Известно о том, что оккупанты нанесли удар по городу девятью авиабомбами (КАБ). Глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что несколько человек получили ранения, есть и погибшие.

В настоящее время продолжается атака. Россия использует ударные БПЛА – ПВО ведет работу по целям, пишет Федоров в Telegram.

Патрульная полиция Запорожской области в Telegram добавила, что на текущий момент временно затруднено движение по мосту имени Преображенского в направлении острова Хортица. Объезд возможен через Новый мост и плотину ДнепроГЭС. Детали неизвестны.

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Обновлено. 19:48. Федоров заявил о том, что количество погибших увеличилось до 5 человек. Также до десяти выросло количество раненых.

"Из-под завалов частного дома подняли тело женщины. Таким образом, число погибших увеличилось до пяти. Медицинская помощь понадобилась десяти людям", - пишет он в Telegram.

Другие новости о последних обстрелах со стороны России

Ранее УНИАН сообщал, что недавно россияне нанесли удар по жилому дому в Харькове. В результате погиб один человек, еще девять человек пострадали.

Одному 66-летнему мужчине потребовалась помощь врачей в Холодногорском районе из-за острой стрессовой реакции.

Кроме того, мы также рассказывали, что россияне уничтожили в Тростянце все АЗС. Известно, что с весны российские оккупанты начали атаковать АЗС в приграничных общинах и на расстоянии 20–25 километров от линии фронта.

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