В ведомстве заверили, что били только по объектам производства БпЛА и авиабазам.

В российском Минобороны цинично отрапортовали, что ночью 7 сентября их "высокоточное" оружие било в Украине якобы по объектам производства беспилотников и авиабазам.

Об этом говорится в заявлении российского ведомства, обнародованном в телеграм-канале.

"Сегодня, 7 сентября 2025 г., Вооруженными Силами Российской Федерации был нанесен массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины", - отметили в Минобороны РФ.

Там уточнили, что удары пришлись, в частности, по промышленному предприятию "Киев-67" на западной окраине Киева и логистической базе "СТС-ГРУПП" на юге столицы.

"Цели удара достигнуты, все предназначенные объекты поражены. По другим объектам в пределах Киева удары нанесены не были", - заверили в Минобороны России.

Массированный удар РФ по Украине 7 сентября

Как сообщал ранее УНИАН, в воскресенье ночью Россия нанесла массированный удар по Украине. На мирные города летели российские ударные беспилотники и ракеты. Под прицелом были Киев, Запорожье, Харьков, Кременчуг, Кривой Рог и Одесса. Есть разрушения, в том числе жилых домов. Погибли и пострадали люди.

Так, в Киеве россияне убили мать и ее 3-месячного сына. По словам начальника Киевской МВА Тимура Ткаченко, было прямое попадание в жилые многоэтажки. В шестнадцатиэтажке разрушены последние три этажа, а в одной из девятиэтажек - частичное разрушение с 4-го по 8-й этаж.

Российские воздушные цели атаковали, в частности, помещение правительства Украины в Киеве. Премьер-министр Юлия Свириденко показала ужасные последствия удара россиян по зданию Кабмина. Она призвала всех украинских партнеров и государства мира превратить разочарование действиями РФ на эффективную помощь для Украины - "не для правительственного здания, а для защиты наших людей по всей стране".

