В основном Россия использовала ударные дроны.

Российские оккупанты использовали более 800 ударных БПЛА и ракет для массированного удара по Украине в ночь на 7 сентября, заявило Командование Воздушных Сил ВСУ в Telegram.

Над Украиной было зафиксировано:

805 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов;

9 крылатых ракет "Искандер-К";

4 баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23".

В результате работы ПВО удалось сбить/подавить большинство из целей — 747 БПЛА, а также 4 ракеты "Искандер-К".

"Зафиксированы попадания 9 ракет и 56 ударных БПЛА в 37 локациях, падение сбитых (обломков) в 8 локациях", - говорится в публикации Командования Воздушных Сил ВСУ.

Последствия массированного удара - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что взрывы в ночь на 7 сентября слышали во многих городах Украины, включая столицу, Харьков, Одессу, Кременчуг, Кривой Рог, Днепр и другие. В Киеве известно о двух погибших, включая годовалого ребенка.

Пострадало здание Кабинета министров Украины и другие объекты инфраструктуры. Премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила повреждение здания правительства и продемонстрировала фото, добавив, что здание восстановить можно, а вот человеческие жизни - нет.

