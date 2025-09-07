По словам премьер-министра Украины, пожар в здании уже потушили.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко показала, как сейчас выглядит здание правительства после российской атаки 7 сентября. По ее словам, из-за обстрела в Кабмине никто не пострадал.

"Впервые с начала полномасштабного вторжения россияне попали по зданию Кабмина, где работает вся наша команда. К счастью, никто не пострадал. Пожар потушили. Спасибо спасателям. Российский террор не остановит работу Правительства. Разрушения восстановим. Но жизни украинцев не вернуть. За эту ночь по всей стране из-за российского обстрела погибли четыре человека и более 44 получили ранения. Очевидно, что Россия не хочет мира", - написала она в заметке на своей странице в Facebook.

Свириденко призвала всех украинских партнеров и государств мира превратить разочарование действиями РФ на эффективную помощь для Украины - "не для правительственного здания, а для защиты наших людей по всей стране".

Видео дня

"Время действовать. Украине нужно больше систем ПВО для защиты неба и энергетической инфраструктуры, особенно перед приближением зимы. Усильте санкционное давление на Россию, чтобы уменьшить ресурсы для российской военной машины. Это все реально - возможности в ваших руках. Только наше единство и сильный ответ смогут остановить Россию и принести мир", - добавила премьер-министр Украины.

Атака РФ по Украине 7 сентября - что известно

Как писал УНИАН, сегодня, 7 сентября, Россия нанесла массированный удар по Украине, в результате чего есть раненые и погибшие, а также горело здание Кабмина. Под ударом оказались Киев, Запорожье, Харьков, Кременчуг, Кривой Рог и Одесса.

В то же время в Воздушных силах рассказали, что в целом оккупанты запустили по Украине более 800 дронов и ракет. В результате работы ПВО удалось сбить/подавлить большинство из целей - 747 БПЛА, а также 4 ракеты "Искандер-К".

В свою очередь позже в ВС ВСУ сообщили, что радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 823 средств воздушного нападения. Зафиксировано было попадание 9 ракет и 54 ударных БПЛА на 33 локациях, а падение сбитых (обломков) - на 8 локациях.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную смертельную атаку РФ. По его словам, такие убийства являются сознательным преступ лением и затягиванием войны.

"По состоянию на сейчас известно о двух погибших людях, из них один ребенок. Мои соболезнования всем родным и близким", - отметил он, комментируя удар по Киеву.

