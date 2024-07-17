Бойцы участвовали в боевых действиях в районе Авдеевки, Песков, в освобождении Сумщины, в Изюмской операции, боях за Соледар, Бахмут.

Командир 93-й Отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса утверждает, что его бригада - с "характером". Как и человек, каждое боевое подразделение имеет определенную совокупность различных черт и индивидуальных качеств, рассказал он в интервью Укринформу.

"Характер бригады - это как и характер человека: определенная совокупность индивидуальных качеств. Что я замечал еще тогда, когда не служил в 93-й бригаде (думаю, люди, которые сталкивались с 93-й, тоже согласятся) - что бригада отличается стойкостью, выносливостью и настойчивостью. Бойцы в армии - это срез общества и у нас есть люди из всех регионов Украины и разных возрастных категорий", - говорит военный.

Он уверяет, что о характере части и ее бойцов может рассказать сама история бригады. Так, с 2014 года она побывала в самых горячих точках фронта, в том числе участвовала в боевых действиях в Донецком аэропорту, в районе Авдеевки, Песков и тому подобное. Уже во время полномасштабного вторжения участвовала в освобождении Сумщины, в Изюмской операции, боях за Соледар, Бахмут, где 93-я бригада была "хедлайнером обороны города".

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"И нынешний участок, на котором работает бригада, тоже характеризуется высокой интенсивностью. Бойцы держатся. Это уже не тот состав, который был (контрактники в основном) в начале полномасштабного вторжения. Но стойкость сохранилась, мобилизованные бойцы и те, что пришли через рекрутинг на контракт, вливаются в коллектив. Костяк, который остался, передает свой опыт, свои знания, умения и частичку того духа...", - рассказал Палиса.

Он признает, что человеческие ресурсы не безграничны и бригаде для полноценного восстановления нужно много времени.

"Но бойцы выкладываются просто титанически - и командиры, и сержанты, это люди стальной воли. Им ежедневно приходится решать огромный спектр задач: как провести замену на позициях (главная проблема - дойти туда незамеченными), где найти для подразделения "мавики", а еще надо списать утраченное имущество, организовать доставку БК, радиостанций, воды, сухпаев на позиции", - поделился военный.

В то же время приходится решать другие срочные проблемы, например, кому-то в роте или взводе нужно в отпуск по семейным обстоятельствам, отремонтировать машину и тому подобное. В то же время надо руководить боем, проводить в своих пределах соответствующую разведку, заботиться о тренировках, обеспечивать занятия по боевой подготовке.

"То есть на людей колоссальная нагрузка ложится, но именно за счет всего этого, наверное, бригада зарабатывает стойкость и выносливость. Хотя я прекрасно понимаю, что человеческие ресурсы - внутренние в первую очередь, я сейчас не говорю о количестве личного состава - не безграничны. Очень бы не хотелось допустить выгорания людей, когда исчезает инициатива", - подчеркнул комбриг.

Он также признает, что не знает всех бойцов поименно. К сожалению, по его словам, в условиях продолжающейся войны это почти не реально.

Боевой дух в ВСУ

Напомним, командир роты 8 полка ССО с позывным "Симба" признает, что в армии есть люди, которые не немотивированы воевать, но, если всех отпустить, то это будет 80% военных. Он считает, что, когда некоторый личный состав немотивирован воевать - это нормально. В то же время говорит, что в его подразделении каждый человек понимает, для чего он здесь и какие задачи должен выполнять, какие риски несет.

По его словам, люди, которые сейчас немотивированы, должны задать себе вопрос - для чего они здесь. Раз они уже в армии, нужно что-то менять в своей голове, больше тренироваться и готовиться. Командирам надо говорить со своим личным составом - когда люди слышат за собой поддержку командиров, они всегда находят мотивацию. В своем подразделении Симба хочет видеть подготовленных соответствующим образом людей, но определенные физические параметры совсем неважны. Проводится отбор как в части и непосредственно в подразделении.

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