Во время обороны Бахмута взрывы не прекращались, ведь армия РФ проводила мясные штурмы на позиции украинских войск.

Военный Павел Палиса "Хантер" в конце января 2023 года получил повышение и стал командиром легендарной бригады 93-й ОМБР "Холодный Яр". До этого командиры бригады обычно становились генералами и командующими более высокого и стратегического уровня, однако "Хантера" такое повышение привело в самый ад, в город Бахмут. Об обороне города и своей службе в ВСУ он рассказал в интервью "Украинской правде".

Известно, что взрывы в Бахмуте были каждые 2-3 минуты, а вражеские атаки насчитывали по несколько десятков каждый день.

"В январе мне казалось, что мы продержимся до конца месяца", - рассказывал комбриг.

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Однако на самом деле украинским воинам удалось продержать оборону в городе дольше, а именно еще четыре месяца, до конца мая. Именно в это время главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин посылал сотни российских заключенных на мясные штурмы и накрывал город артиллерией.

"Иногда у нас сам штаб трясло от взрывов рядом", - вспомнил Палиса.

По его словам, впервые он побывал в Бахмуте в 2014 году и помнит, каким был красивым этот город.

"Впервые я побывал в Бахмуте в 2014 году и до сих пор помню, какой это был красивый город. Совсем не депрессивный. Теперь он разрушен до основания. Сейчас борьба ведется за каждую многоэтажку, а иногда - за каждый подъезд", - говорил Палиса в одном из интервью в августе 2023 года.

Когда у Хантера спросили, что было самым сложным во время обороны Бахмута, он ответил:

"Если доживу до конца войны, как-то напишу об этом книгу".

Также военный рассказал об офицерах и солдатах "Холодного Яра". Известно, что семь погибших защитников получили звание "Герой Украины" посмертно, еще трое Героев находятся на фронте. Один из офицеров бригады с псевдонимом "Бостон" только за 2023 год подбил 18 вражеских танков.

По словам Палисы, название "Холодный Яр" поощряет новобранцев. К примеру, аэроразведчик с позывным "Стус", который корректирует огонь артиллерии, присоединился к бригаде добровольцем и сознательно выбрал именно ее. Еще до начала полномасштабного вторжения его друг Роман Ратушный посоветовал ему прочитать книгу "Холодный Яр", которая является историко-документальным романом Юрия Горлиса-Горского о борьбе украинцев в 1918-1922 годах в Холодноярской Республике.

Кроме того, Хантер вспомнил и об образцовом штурме, а именно захвате позиций "вагнеровцев" в конце февраля 2023 года в районе Мариупольского кладбища, что на южных окраинах Бахмута. В эту атаку воинов повел ротный с позывным "Черепаха".

"Две небольшие штурмовые группы по шесть бойцов каждая за счет качественной подготовки и внезапной атаки выбили значительно превосходящих россиян. У тех окопов все было усеяно трупами россиян, их обмороженные тела ребята складывали на бруствер", - рассказал Палиса.

"Среди штурмовой группы были двое бойцов, которые только что вернулись с курсов подготовки, и несколько опытных солдат со стальными яйцами", - добавил Палиса.

Захваченную вражескую позицию, несмотря на постоянные обстрелы и мясные штурмы "вагнеровцев" бойцы бригады держали в течение месяца.

В конце концов, чтобы избежать угрозы окружения, во второй половине мая 2023 года командование ВСУ постепенно начало отводить войска из Бахмута на новые позиции. По мнению Хантера, воюют не бригады или батальоны, воюют коллективы.

"Очень часто это молодые, амбициозные ребята, которым еще нет и 30 лет, но с очень большим боевым опытом за плечами. Для меня честь служить вместе с ними", - подчеркнул комбриг.

Какая сейчас ситуация на Бахмутском направлении

Ранее майор Нацгвардии, командир 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Петр Кузик рассказал о ситуации в районе Бахмута. По его словам, на этом направлении крайняя неделя выдалась достаточно успешной не только для подразделения, но и для тех, кто воюет рядом, также враг несет большие потери.

"Хочу похвастаться - сейчас нет таких глобальных успехов, но тем не менее "трамбуем" мы врага даже тогда, когда он пытается давить по всей линии достаточно здорово. Крайняя неделя показывает, что пока инициатива у нас. И больше скажу - мы существенно проредили ряды оккупантов", - заверил он.

В то же время руководитель пресс-службы 26 артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников заявил, что Россия устанавливает рекорд по применению КАБов на Бахмутском направлении.

"Если говорить о количестве, то этот месяц, скорее всего, станет рекордным по количеству использования управляемых авиационных бомб. В этом случае, враг только увеличивает как количество применения этих бомб, так и их тоннаж. Если раньше мы наблюдали 250 или 500 килограммовые бомбы, то сейчас уже и на полторы тысячи враг пытается применять", - отметил он.

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