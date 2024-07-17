Если человек действительно не может воевать, есть ряд случаев, когда можно получить бронь от мобилизации.

Командир роты 8 полка ССО с позывным "Симба" признает, что в армии есть люди, которые не немотивированы воевать, но, если всех отпустить, то это будет 80% военных.

Как рассказал РБК-Украина командир роты 8 полка ССО с позывным "Симба", когда некоторый личный состав немотивирован воевать - это нормально. В то же время говорит, что в его подразделении каждый человек понимает, для чего он здесь и какие задачи должен выполнять, какие риски несет.

"Люди, которые сейчас немотивированы, должны задать себе вопрос - для чего они здесь. Раз они уже в армии, нужно что-то менять в своей голове, больше тренироваться и готовиться. Командирам надо говорить со своим личным составом. Когда люди слышат за собой поддержку командиров, они всегда находят мотивацию", - рассказал военный.

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Он добавил, что в своем подразделении хочет видеть подготовленных соответствующим образом людей, но определенные физические параметры совсем неважны. Проводится отбор как в части и непосредственно в подразделении.

"Человек, который прошел базовую проверку в части - физическую подготовку, психологические и медицинские тесты, он попадает к нам в подразделение на собеседование, затем проверяем физические нагрузки и смотрим на нервную систему человека. Самое главное - мотивация и более-менее адекватная физическая подготовка, устойчивые моральные качества. А все остальное - человек приобретает непосредственно в подразделении. Если коллектив принимает человека на службу, то различные курсы, обмен опытом, подготовка, обеспечение и т.д. ложится на наши руки", - говорит Симба.

Военный также ответил, стоит ли тянуть человека на фронт, если он панически боится и не хочет воевать.

"Вот мы спрашиваем мужчину, который живет с женой и детьми, каждые выходные ездит на пруд купаться, готов ли он идти умирать. Давайте тогда проведем параллель и спросим военных на фронте, может они также там не хотят быть. Так придется 80% людей забрать из армии. Тогда, что мы будем с россиянами в Буковеле пить кофе?", - спрашивает Симба.

Он считает, что здесь вопрос - в сознании граждан. Если человек не может воевать, например, из-за физических недостатков, или соответствующую гражданскую работу - это другой вопрос. Есть ряд случаев, когда человек может получить бронь от мобилизации.

"К сожалению, я наблюдаю, что мужской фактор у многих где-то пропал. А у тех, кого он есть, то они уже на фронте. Нет, я не считаю, что все поголовно мужчины должны воевать. У каждого есть свои обязанности. Нам нужны и полицейские, и пожарные, и медики. Но когда человек несознательный и отказывается, прячется, убегает через Тису, где шансов погибнуть втрое больше, то какое может быть к нему отношение?", - отмечает Симба.

Война в Украине - новости мобилизации

Напомним, военнослужащий 10 отдельной горно-штурмовой бригады Давид Дячок объяснил, почему у людей возникает страх от проведения мобилизации. По его словам, люди боятся того, чего не знают - любой человек больше всего переживает неизвестность. По его мнению, если "мы имеем четкую картинку" - представление, что с нами будет от процесса мобилизации до процесса распределения - на какую должность человек идет, какую работу будет выполнять - эта неизвестность развеивается.

Дячок подчеркнул, что страх это естественное чувство, однако осведомленность снижает уровень стресса у человека.

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