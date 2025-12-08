В городе нет света, часть критической инфраструктуры работает на резервных источниках.

Российская армия вечером 8 декабря атаковала город Сумы - там прозвучало около десятка взрывов. Об этом сообщили исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь и начальник областной военной администрации Олег Григоров.

"Враг атакует город Сумы. Прозвучало несколько взрывов, работают мобильные огневые группы. Предварительно взрывы произошли на окраине города", - рассказал в своем телеграмм-канале Кобзарь.

По словам Григорова, только за полчаса россияне направили по городу более десятка ударных дронов. Информация о пострадавших уточняется.

Видео дня

"В Сумах отсутствует электроснабжение, часть критической инфраструктуры работает на резервных источниках питания. Как только ситуация с безопасностью позволит, специалисты приступят к осмотру повреждений и восстановлению", - отметил он.

Григоров добавил, что угроза новых атак сохраняется, поэтому призвал людей находиться в укрытиях или других безопасных местах.

Российские удары по Украине

Как сообщал ранее УНИАН, Россия терроризирует мирный городок Фастов на Киевщине ударами с воздуха. Ночью 8 декабря из-за атаки загорелись кровли 3-этажного и одноэтажного зданий на площади 1500 кв.м. Также взрывной волной был поврежден частный жилой дом и админздания.

Этой же ночью россияне цинично нанесли удары по Ахтырке, что на Сумщине, - попали в многоэтажку. В результате этого известно о семи пострадавших. Дом получил масштабные повреждения. В Чернигове вражеским ударом поврежден жилой многоэтажный дом. Пострадали три человека.

Вас також можуть зацікавити новини: