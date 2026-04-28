Россияне продвигаются возле Покровска и Мирнограда, – DeepState

Это украинские города в Донецкой области.

Российские оккупанты продвигаются в Донецкой области. Об этом говорится в информации проекта DeepState в Telegram.

Мониторинговые ресурсы зафиксировали изменение линии фронта вблизи ключевых городов региона.

"Враг продвинулся вблизи Покровска и Мирнограда", – говорится в сообщении.

Захват территорий

Как сообщал УНИАН, военный обозреватель Денис Попович отмечает, что россияне хотят захватить Славянско-Краматорскую агломерацию до конца лета, но им это не удастся.

При этом он рассказал, что напряженная ситуация у сил обороны Украины сейчас на Покровском направлении возле Константиновки.

По его словам, если врагу удастся продвинуться на Покровском направлении, заставить наши войска отступить от северных окраин Покровска и Мирнограда, то россияне смогут выделить войска и попытаться атаковать Константиновку единым фронтом.

Попович добавил, что это создаст дополнительную угрозу для Константиновки. А значение этого города для дальнейших действий врага на Славянско-Краматорском направлении важно – это южные ворота в эту агломерацию.

