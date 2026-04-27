Владислав Григорьев

Украина все чаще наносит удары вглубь территории России, атакуя, в частности, объекты нефтегазовой отрасли. Как заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди в интервью BBC, такие атаки будут усиливаться.

Главные цели Сил беспилотных систем

"Территория в 1 500–2 000 км вглубь России больше не является "мирным тылом". Свободолюбивая украинская "птичка" летает туда, когда и куда захочет", - сказал журналистам Мадяр.

Бровди отметил, что объекты нефтегазовой отрасли РФ являются приоритетной целью для украинских ударов. Он подчеркнул, что Россия использует доходы с экспорта нефти для продолжения войны против Украины.

"Путин добывает природные ресурсы и превращает их в кровавые доллары, которые затем направляются против нас в виде дронов "Шахед" и баллистических ракет", - объяснил Мадяр.

Журналисты добавили, что жители Туапсе жалуются на токсичный дождь после второй за несколько дней волны крупных ударов по местному нефтеперерабатывающему заводу. Бровди же подчеркнул, что такие удары оправданы.

"Если нефтеперерабатывающие заводы – это инструмент для зарабатывания денег, которые используются для войны, то они являются законной военной целью, подлежащей уничтожению", - заявил он журналистам.

Журналисты добавили, что подразделения Сил беспилотных систем составляют всего 2% Вооруженных сил Украины. Однако Бровди поделился, что на их долю приходится треть всех уничтоженных целей. По его словам, уровень собственных потерь составляет менее 1% в год.

Кроме того, Мадяр отреагировал на информацию о том, что российский диктатор Владимир Путин хочет захватить всю Донецкую область в течение нескольких месяцев.

"Что он курит? Это нереально. Это абсурд", - сказал Бровди.

Он заявил, что другим приоритетом Украины является сокращение численного преимущества России. Мадяр признал, что у Украины есть трудности с мобилизацией.

"Те, кто хотел воевать, уже воюют", - подчеркнул Бровди.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ рассказал, что его подразделения получили прямой приказ каждый месяц убивать больше вражеских солдат, чем Россия может набрать - более 30 000 человек.

"30% всех ударов дронов должны наноситься по военнослужащим. Можно назвать это планом уничтожения, да, и сейчас мы его перевыполняем", - поделился Мадяр.

Бровди подчеркнул, что Силы беспилотных систем выполняют этот план уже четыре месяца подряд. Более того, он отметил, что ликвидация каждого оккупанта должна быть подтверждена видеозаписью.

Журналисты считают, что такое отношение к российским военным может показаться жестоким, но Бровди напомнил, что именно российские войска находятся далеко за пределами своих границ, и Путин послал их уничтожать украинскую нацию.

"Если мы их не убьем, они убьют нас. Это ясно", - подчеркнул Мадяр.

По словам Бровди, целью Сил беспилотных систем является сдерживание врага, а не проведение новых контрнаступлений или отвоевание огромных территорий.

"У нас есть эффективное оружие: не вести наступательную войну, а не дать врагу эффективно продвигаться на нашу территорию", - рассказал он.

Украина хочет подорвать моральный дух россиян

Бровди считает, что Путин не может позволить себе прекратить войну против Украины. По его словам, риски провала для кремлевского диктатора слишком велики.

Командующий Силами беспилотных систем отметил, что еще одной целью его подразделений является подрыв морального духа россиян. Он отметил, что высокий уровень потерь в сочетании с гигантскими пожарами, бушующими на объектах глубоко за границей, могут вызвать панику внутри России.

Мадяр подчеркнул, что каждый удар его подразделений призван заставить больше россиян усомниться в войне, которую ведет их страна против Украины, а также в своем лидере.

Напомним, что в ночь на 26 апреля бойцы "Альфы" СБУ провели успешную спецоперацию на военно-морской базе Черноморского флота РФ в г. Севастополе, а также на военном аэродроме "Бельбек". Были поражены три военных корабля, истребитель и другие важные цели.

Кроме того, стало известно, что ударные дроны Сил обороны Украины уничтожили и повредили значительную часть резервуаров на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе в РФ. Спутниковые снимки свидетельствуют, что из общего парка, насчитывающего 47 резервуаров вместимостью около 159 140 м³, 28 единиц уничтожено или серьезно повреждено.

По данным телеграм-канала "Око Гора", в результате атак уничтожено 24 резервуара, что составляет 52% от общего количества. Еще 4 единицы (9%) получили повреждения. Неповрежденными остались 18 резервуаров (39% парка).

