Акт падения российской ПВО: эксперт объяснил, как украинские дроны достали до Урала

Россия перемещает свои средства ПВО либо к линии фронта, либо для защиты Москвы, отметил Храпчинский.

СССР в свое время сформировал большие производственные мощности на Урале, поскольку был убежден в его безопасности. Об этом рассказал Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер ВВС в запасе, в эфире Radio NV, комментируя атаку украинских БПЛА на регион.

"Во время Второй мировой войны ни одно средство поражения не долетало на такую глубину, поэтому все производственные мощности Советского Союза формировались на такой глубине. Если мы говорим, например, о технологических возможностях, то во время Второй мировой войны не было таких средств поражения, которые летают на 3000 км. Но у Украины к началу полномасштабной войны таких средств тоже не было. Наши западные партнеры до сих пор не предоставляют нам возможности использовать такое оружие и не предоставляют нам такое оружие. То есть это украинская разработка", – рассказал Храпчинский.

Он добавил, что для того, чтобы беспилотник преодолел такое расстояние, нужны качественные технологические решения. В частности, соответствующая навигация и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.

"Третий элемент – это отсутствие российской противовоздушной обороны (ПВО) на такой глубине. Это помогает нам решать такие сложные задачи. Скорее всего, это связано с тем, что большинство российских систем противовоздушной обороны были передислоцированы либо в Московский регион, либо ближе к прифронтовым линиям, либо на временно оккупированную территорию Украины", – добавил Храпчинский.

Эксперт отметил, что Силы обороны Украины регулярно уничтожают российскую ПВО не только вблизи линии фронта, но и уже непосредственно на территории РФ.

"Поэтому это очередной акт падения российской ПВО. И очередной акт подтверждения того, что России не нужно было начинать эту войну, потому что до начала этой войны не прилетало даже не то, что по Уралу, а даже и по прифронтовой части Российской Федерации", – пояснил эксперт.

Напомним, ранее о том, что дроны впервые начали наносить удары по российскому Уралу, сообщили местные каналы. В частности, в сети появилось видео беспилотника над Екатеринбургом. Как отмечают сами россияне, во время атаки в регионе даже не звучала воздушная тревога.

Как отметил военный эксперт Евгений Дикий, на Урале еще с исторических времен расположено большое количество российских предприятий. И в СССР считали, что эту территорию должна защищать не ПВО, а расстояние. Поскольку только США имели возможности атаковать объекты на такой дистанции.

