СБУ поразила в Крыму три российских военных корабля и истребитель (фото)

Также были поражены учебный центр ЧФ РФ "Лукомка" и штаб радиотехнической разведки сил ПВО.

Этой ночью бойцы "Альфы" СБУ провели успешную спецоперацию на военно-морской базе Черноморского флота РФ в г. Севастополе, а также на военном аэродроме "Бельбек" (АР Крым, ТОТ Украины), в результате чего были поражены три военных корабля, истребитель и другие важные цели.

В частности, в результате ударов беспилотников Службы безопасности Украины были поражены большой десантный корабль ВМФ РФ "Ямал"; большой десантный корабль ВМФ РФ "Фильченков"; и корабль-разведчик "Иван Хурс".

Кроме того, нанесен удар по самолету МиГ-31 на аэродроме "Бельбек".

Также целями ударов СБУ стали учебный центр ЧФ РФ "Лукомка"; штаб радиотехнической разведки сил ПВО, РЛС МР-10М1 "Мыс-М1" и технико-эксплуатационная часть аэродрома "Бельбек".

И.о. главы СБУ Евгений Хмара подчеркнул, что каждая такая операция имеет четкую логику – методичное уничтожение ключевых элементов военной инфраструктуры врага – флота, авиации, разведки и ПВО.

"Это не только прямые потери техники, но и разрушение способности врага контролировать пространство, прикрывать свои силы и планировать новые атаки. Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию против нашего государства", – отметил он.

В СБУ напомнили, что 18 апреля бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ провели операцию на ВОТ АР Крым, в ходе которой были поражены сразу три военных корабля РФ.