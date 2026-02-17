Россияне засыпают Херсон кассетными боеприпасами: военный предположил, откуда они получили 'транш'

Также враг сбрасывает шипы и противопехотные мины на дорогу Николаев - Херсон.

Российские оккупанты буквально засыпают Херсон кассетными боеприпасами, которые могли поступить из Северной Кореи. Об этом заявил военнослужащий 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов (Осман).

По его словам, оккупанты хаотично засыпают Херсон снарядами с кассетной боевой частью и сейчас большинство таких боеприпасов "валяется неразорванными по городу".

Военный предполагает, что это может свидетельствовать о поставке очередного транша кассетных боеприпасов РФ из Северной Кореи.

Кроме того, по данным Бунятова, россияне засыпают шипами и противопехотными минами дорогу Николаев - Херсон с помощью БПЛА "Молния".

Война в Украине - ситуация на юге

Напомним, спикер Сил обороны Юга Украины, полковник ВСУ Владислав Волошин рассказал, что Херсон постоянно страдает от обстрелов российских оккупантов. На Херсонском (Приднепровском) направлении противник проводит диверсионно-разведывательные действия, во время которых пытается выяснить, где расположены огневые средства ВСУ, детали об обороне, инженерные заграждения и т.д. Враг проявляет активность в районе островов Белогрудый, Круглик. Наиболее активно враг ведет себя в районе автомобильного и железнодорожного Антоновских мостов.

