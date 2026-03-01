Оккупанты нанесли удар по жилому массиву Херсона, есть погибшие (видео)

Ранения, несовместимые с жизнью, получили пожилые люди. Двое погибли на месте удара, еще двое умерли в больнице.

Российские военные обстреляли из артиллерии Херсон , в результате чего погибли 4 человека, которые находились возле жилого дома.

Как сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько, в результате вражеского обстрела Корабельного района около 13:30 травмы, несовместимые с жизнью, получили две пожилые женщины.

В больницу в тяжелом состоянии были доставлены еще два человека – 85-летняя женщина и 63-летний мужчина. У них, по словам чиновника, диагностировали минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. Однако впоследствии двое горожан, получивших тяжелые ранения, скончались в больнице.

"Травмы, полученные 85-летней женщиной и мужчиной 63 лет, оказались смертельными, несмотря на все попытки врачей... Очередной обстрел со стороны российских оккупационных войск унес жизни сразу четырех человек", - подчеркнул Шанько.

По данным пресс-службы Херсонской областной прокуратуры, российские военные осуществили артиллерийский обстрел жилого массива Херсона. В ведомстве отметили, что во время обстрела люди находились вблизи многоквартирного дома. Начато расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).

Российские удары по Украине

Как писал УНИАН, в ночь на 27 февраля армия РФ нанесла массированный удар дронами по Одесской области, в результате чего были разрушены жилая и критическая инфраструктура.

Ранения получили 43-летний мужчина и 3-летняя девочка.

В портовой зоне вспыхнул масштабный пожар контейнеров, в частности с продовольственными товарами. В частности, повреждены объекты в одном из портов Большой Одессы и в порту на Дунае. Также разрушено отдельное сооружение на территории детского сада - возник пожар и т.д.

Вас также могут заинтересовать новости: