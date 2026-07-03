Крым еще не изолирован, но имеет критическую проблему: у Зеленского раскрыли детали

Крым нельзя назвать полностью изолированным, но российская логистика сталкивается со все большими трудностями.

Оккупированный Крым пока нельзя считать полностью изолированным от России, однако система обеспечения российской группировки на полуострове находится под все более сильным давлением. На данный момент РФ относительно стабильно может использовать только Керченский мост. Об этом заявило Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым в комментарии для LIGA.net.

По данным ведомства, после серии ударов Сил обороны Украины по ключевым военным и инфраструктурным объектам на полуострове накапливаются проблемы с обеспечением. В частности, усилились проверки, появились очереди на автозаправках, перекупщики топлива, участились отключения электроэнергии и перебои в работе транспорта.

В то же время в Представительстве президента отмечают, что говорить о полной изоляции Крыма пока преждевременно.

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"Корректнее говорить о прогрессирующей, контролируемой эскалации давления на всю систему обеспечения оккупационной группировки. Именно поэтому объектами поражения становятся военная логистика, энергетическая и топливная инфраструктура", – пояснили в ведомстве.

Там отметили, что трасса Ростов-на-Дону – Мариуполь – Бердянск – Мелитополь находится под постоянным огневым контролем украинских военных. Кроме того, морская логистика России понесла существенные потери после поражения трех автомобильных паромов в порту "Кавказ".

Также после ударов по мостам через Северо-Крымский канал затруднилось железнодорожное сообщение с полуостровом, а Черноморский флот РФ потерял значительное количество кораблей.

По оценке Представительства президента, единственным относительно стабильным маршрутом поставок для России на данный момент остается Керченский мост. Однако и его использование имеет существенные ограничения.

"Исторически цистерны с топливом по железной дороге через мост не пропускали из-за рисков для конструкции, которая уже понесла повреждения после атак 2022, 2023 и 2025 годов", – подчеркнули в ведомстве.

Атаки на Крым

Напомним, украинские Силы обороны уже трижды наносили удары по Керченскому мосту, который Россия использует в качестве одной из главных логистических артерий для обеспечения оккупационных войск.

Последние удары ВСУ уничтожили мосты, соединявшие Крым с материковой частью оккупированных территорий. Впрочем, полная логистическая изоляция оккупированного Россией Крыма пока не завершена.

ВСУ оказывают последовательное и контролируемое давление на систему обеспечения российской группировки, нанося удары по военной логистике, энергетике и топливной инфраструктуре.

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