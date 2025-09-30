В РФ развивают технологию роевых дронов с искусственным интеллектом и возможностью уклоняться от действия ПВО.

Российская Федерация во время войны против Украины пытается развивать технологии будущего с созданием автономного дрона, который самостоятельно будет определять цели для нанесения ударов. Об этом специалист по связи, радиоэлектронной борьбе (РЭБ) и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов сказал в эфире Politeka Online.

"Россиянами показана технология, которая, я считаю, очень опасна и технология будущего, у нас прямо таких серьезных аналогов нету – это дрон на искусственном интеллекте, который сам способен автономно лететь, анализируя свое местоположение над землей, у него заложен рельеф местности, и ему не нужно иметь сигнал GPS. Он имеет магнитный компас, барометр, и измеряя лазером высоту и рельеф, он примерно понимает, где летит и ориентируется. Его невозможно сбить РЭБом, потому что он автономный", - рассказал Флеш.

Такие БПЛА имеют нейронную сеть, и в теории такие дроны способны сами обнаруживать цели и атаковать.

"Представьте себе, что такие БПЛА запускаются на другую сторону, они могут лететь над железной дорогой и понимать, что это железная дорога. Могут лететь над трассой, и понимать, где посадки. Они атакуют скопление людей, что у нас у же было. Они атакуют скопление машин, что у нас было", - отметил Флеш.

Вместе с тем, такие БПЛА могут работать группами "в роевом решении", когда запускаются по 7-8 дронов. Часто крылья у этих БПЛА разукрашены в разные цвета.

"Если какой-то БПЛА будет сбит зенитным дроном или ПВО, все остальные БПЛА это поймут и выполнят маневр уклонения и потом обратно соберутся вместе. Вот это те роевые решения, о которых мы говорим. И я считаю, что за этим будет будущее. Производителя этого БПЛА мы пока не знаем. Комплектующие иностранные. Сказать, что он дорогой – я не могу. Боевая часть – порядка 2-3 кг, т.е. относительно не большая", - отметил Флеш.

Он добавил, что каждый день фиксируется применение около 50 таких БПЛА по всей линии фронта.

Отдельно Бескрестнов расказал, что Украина начала раньше осваивать технологию дронов-рестрансляторов, чем россияне, но теперь враг также использует такие дроны.

"Что это дает? Это возможность отвести ретранслятор в сторону для того, чтобы спрятать местоположение экипажа. Теперь не нужно ставить большие антенны и себя выдавать. Летит где-то в стороне ретранслятор, если его умело, грамотно посадить, незаметно для противника, то до экипажа противник не доберется", - сообщил Флеш.

Также он добавил, поскольку дрон-ретранслятор находится высоко в небе, на расстоянии 100-300 метров, то фактически от него открывается прямая видимость поражения FPV до самой земли, и в дальнейшем можно нанести точный удар.

Также российские захватчики используют БПЛА-матки, когда безпилотник несет FPV-дрон и скидывает его подальше.

Война дронов

По данным иностранных СМИ, Украина первой в мире начала применять рои дронов на искусственном интеллекте. Эксперты уже считают такую технологию следующим этапом войны с использованием дронов.

Также Украина наращивает производство дронов-перехватчиков, чтобы сбивать российские ударные дроны дешевле и эффективнее, чем с помощью обычных систем противовоздушной обороны.

