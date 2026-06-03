Контрнаступления не будет: генерал в отставке объяснил, как вытеснить россиян с юга

Он прогнозирует, что в ближайшее время "россияне столкнутся с огромной стратегической проблемой".

Никаких традиционных контрнаступательных операций уже не будет, потому что сейчас совершенно другой характер войны, поэтому необходимо найти способ, чтобы на юге постепенно "вытеснять" остатки российской пехоты к Азовскому морю. Об этом в интервью Radio NV сказал заместитель министра обороны в 2022-2023 годах, генерал-майор в запасе Владимир Гаврилов.

Он отметил, что в 2026 году Силы обороны Украины перехватывают стратегическую инициативу, а также появились новые ресурсы, решения, производство.

"У нас появились те системы, которых раньше нам не хватало, они сейчас масштабируются. Именно в технологическом противостоянии Украина будет всегда впереди России из-за разной структуры наших обществ. Они будут пытаться нас догнать масштабированием, но они не будут успевать за идеями. Этот год такой переломный, интересный, когда мы сможем максимально убирать людей с поля боя, а за счет мидл- и дипстрайков загонять врага в тупик, особенно на южном направлении, где за их спиной только море. Это очень интересная стратегическая расстановка, и россияне увидят огромную стратегическую проблему в ближайшее время", – подчеркнул Гаврилов.

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Он отметил, что сейчас "серая зона" уже распространяется на расстояние до 100 км. Он подчеркнул, что как только будет прекращено движение любого транспорта в 100-километровой зоне вплоть до Азова, то затем такая же "серая зона" должна быть создана и для российского личного состава, поэтому возникнет огромное пространство, в котором никто не сможет ничего активно делать.

"Следующий неизбежный шаг – это истощение ресурсов врага и невозможность их замены", – отмечает Гаврилов. При этом он подчеркнул, что речь здесь не идет о контрнаступлении Сил обороны:

"Никаких традиционных контрнаступательных операций уже не будет, потому что это совсем другой характер войны. Все будет происходить по-другому, с максимальным использованием роботизированных систем и других средств".

Он подчеркнул, что нужно будет найти способ "вытеснить" остатки российской пехоты в серой зоне, которая будет сформирована в этом году, к Азовскому морю. По его словам, это будет делаться путем отрезания логистики, чтобы довести остатки врага до истощения, и тогда они либо сдадутся в плен, либо будут уничтожены – именно так будет происходить продвижение Сил обороны на юге.

Он подчеркнул, что у наших военных появился драйв, потому что они почувствовали, что развиваемся в правильном направлении.

Гаврилов также отметил, что у России сейчас нет понимания, как решить эту проблему, и Силы обороны должны этим воспользоваться, потому что для россиян каждый день нефункционирования логистического коридора на юге создает огромные стратегические вызовы. В то же время необходимо думать "о следующем сюрпризе" для врага.

Гаврилов подчеркнул, что россияне будут пытаться создать нечто подобное и на нашей стороне, поэтому нужно применять различные инновационные решения для противодействия врагу, в частности, стена дронов уже начинает работать на юге Украины.

Ситуация на юге – новости

Как сообщал УНИАН, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук отмечает, что удары Сил обороны Украины по логистике российских войск на юге фактически вызвали у оккупантов ситуацию, которую можно охарактеризовать как "инфаркт миокарда".

Лакийчук отмечал, что украинские силы системно наносят удары по ключевой транспортной артерии, связывающей оккупированный юг с территорией РФ. Речь идет не только о Керченском мосте, но и о всей логистической системе в целом – автомобильном и железнодорожном сообщении, паромной переправе, а также морских перевозках между Новороссийском, Темрюком, Феодосией и Севастополем.

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