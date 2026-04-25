Оккупанты готовят плацдарм для наступления на два города, – отставной генерал

По его словам, у противника серьезные проблемы с личным составом – потери превышают пополнение.

Российские оккупационные войска рассматривают Покровское направление как ключ к продвижению в Донецкой области. Контроль над ним даст врагу возможность развивать наступление на два крупных города – Славянск и Краматорск.

Как пояснил в эфире телеканала Freedom генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, захват Покровска и Мирнограда Донецкой области, а также позиций севернее приведет к дестабилизации обстановки. В дальнейшем это негативно повлияет на боевые действия уже на новых рубежах – речь идет о Константиновке и Дружковке.

"Учитывая, что под Покровском они уже перебрасывали силы, например, на Гуляйпольское направление, то силы с этого направления будут перебрасываться на Константиновку, а дальше на Славянск и Краматорск. Поэтому там есть оценка не ниже оперативного уровня и, в связи с этим, идут ожесточенные бои на этом направлении", – добавил Романенко.

По его словам, у врага серьезные проблемы с личным составом – потери превышают пополнение. Однако противник все еще имеет преимущество в ресурсах.

"Более того, для наступательных действий условия улучшились. Создаются условия, когда можно скрытно сосредоточивать свои силы перед наступлением, а затем использовать их, что и делают россияне", – констатировал Игорь Романенко.

Спикер 11-го армейского корпуса, подполковник Дмитрий Запорожец сообщил, что российские захватчики наращивают количество штурмов на Краматорском направлении. По его словам, враг уже получает приказы активнее продвигаться вперед.

Тем временем украинские дроны пролетели 1800 км и впервые добрались до Урала. Ночью под ударом оказалась и Челябинская область страны-агрессора.

Вас также могут заинтересовать новости: