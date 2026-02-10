Эксперт объяснил, почему россияне на самом деле требуют отдать им Краматорск и Славянск без боя

Российское командование планирует наступательные операции таким образом, чтобы не увязнуть в уличных боях.

Российские захватчики за все время войны против Украины несут огромные потери в уличных боях. Из-за этого российская сторона во время переговоров с США и Украиной требует отдать им остальную часть Донецкой области без боя. Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Радио NV.

В частности, он прокомментировал сообщение аналитиков DeepState о том, что сейчас идут ожесточенные бои за Покровск и Мирноград.

"Россияне как не могли воевать в уличных боях, так они и не научились. За все эти годы полномасштабного вторжения, именно уличные бои для них - это почти нереально", - отметил Жирохов.

В качестве исключения эксперт назвал бои за Мариуполь, который российские оккупанты просто забросавали 9-тонными бомбами, а также бои за Бахмут, который был "забросан вагнеровцами и просто трупами".

"Во всем остальном, и Часов Яр, и Торецк, и сейчас то, что происходит - это означает, что они не могут эффективно воевать именно в уличных боях, где важна индивидуальная подготовка тех людей, которые гонятся за "длинным рублём". Их без подготовки бросают, и они там десятками, сотнями гибнут, но не дают результатов", - убежден Жирохов.

В этой связи, по его убеждению, российские генералы планируют удары таким образом, чтобы не ввязываться в уличные бои. Аналитик отметил:

"Поэтому россиянам очень важно получить Краматорск и Славянскую агломерацию без боев. Поэтому это одно из условий переговоров с Соединенными Штатами и с Украиной. И все это, в принципе, понятно с точки зрения военной тактики и стратегии".

Отдельно он отметил, что мониторинговый проект DeepState работает с определенной задержкой.

"И та информация, которую они выдают, во-первых, она имеет корреляцию с Генеральным штабом или с военными, с кем они сотрудничают, и они не могут писать свою позицию, и это уже очевидно", - считает эксперт.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, по данным DeepState, российские оккупанты пытаются затянуть свою пехотувсеверную часть Покровска. Ситуация вокруг города продолжает ухудшаться.

