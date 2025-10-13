Непогода может мешать Силам обороны сбивать российские "Шахеды", рассказал Иван Ступак.

Атаки россиян сейчас сосредоточены на значительном количестве БПЛА, тогда как ранее основным средством атаки были ракеты. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Иван Ступак - бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт, сравнивая российские атаки 10 октября 2022 и 2025 годов.

"Вернемся в 2022-й год. 100 плюс ракет было. Это были, в основном ракетные удары, крылатые, баллистические удары. У Украины не было тогда опыта и у россиян не было возможности запускать массовые дроновые атаки. Их тогда не было. Сейчас ситуация там изменилась. Меньше ракет, больше БПЛА", - сказал Ступак.

Он добавил, что для отражения российских дроновых атак используются в частности вертолеты, легкомоторная авиация и дроны-перехватчики. И из-за погодных условий процент сбития "Шахедов" во время атаки РФ 10 октября мог быть ниже.

"Я предполагаю, что в туман поднять вертолеты было сложно, трудно и очень опасно в первую очередь для тех пилотов, которые там находятся. Плюс возможно были проблемы с этими дронами-перехватчиками в таких погодных условиях. И они показали, возможно, свою не очень большую эффективность, но хочу верить, что это все повлияет положительно на нас для учета в дальнейшем", - добавил Ступак.

Украинская ПВО: важные новости

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что эффективность украинской системы ПВО около 74%. В то же время он добавил, что россияне наращивают количество средств воздушного нападения. Поэтому Украина должна приложить дополнительные усилия для прикрытия тыловой энергетики, критической инфраструктуры, логистики.

В то же время Игорь Романенко, генерал-лейтенант, ранее заявил, что эффективность систем Patriot в Украине упала с 42% до 6%. По его словам, это связано с изменением программного обеспечения в пусковых установках РФ. В то же время он добавил, что эту информацию уже донесли до производителей из США, которые должны исправить ситуацию.

