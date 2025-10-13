Пока это лишь концепт, но он может свидетельствовать о больших изменениях в "философии" культовой модели.

Toyota наконец представила предварительный обзор нового поколения модели Corolla. Ролик с дизайном будущего автомобили представлен на официальном YouTube-канале автопроизводителя.

В рекламе, которая рассказывает историю известного бренда можно увидеть заднюю часть нового электрического седана, на котором видна надпись "COROLLA". Пока это лишь концепт, но он может свидетельствовать о больших изменениях в "философии" Corolla.

Новый дизайн можно назвать довольно дерзким и даже футуристическим. На смену плавным линиям пришли острые грани и рубленые поверхности - нечто похожее можно видеть на обновленном кроссовере Toyota RAV4.

Технические характеристики новинки не раскрываются. Вероятно, они станут известны во время официального дебюта концепта на выставке Japan Mobility Show 2025 в конце этого месяца.

Отметим, что Toyota Corolla является самой популярной моделью в истории бренда. Общий объем изготовленных автомобилей составляет более 50 миллионов единиц.

