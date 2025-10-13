Toyota наконец представила предварительный обзор нового поколения модели Corolla. Ролик с дизайном будущего автомобили представлен на официальном YouTube-канале автопроизводителя.
В рекламе, которая рассказывает историю известного бренда можно увидеть заднюю часть нового электрического седана, на котором видна надпись "COROLLA". Пока это лишь концепт, но он может свидетельствовать о больших изменениях в "философии" Corolla.
Новый дизайн можно назвать довольно дерзким и даже футуристическим. На смену плавным линиям пришли острые грани и рубленые поверхности - нечто похожее можно видеть на обновленном кроссовере Toyota RAV4.
Технические характеристики новинки не раскрываются. Вероятно, они станут известны во время официального дебюта концепта на выставке Japan Mobility Show 2025 в конце этого месяца.
Отметим, что Toyota Corolla является самой популярной моделью в истории бренда. Общий объем изготовленных автомобилей составляет более 50 миллионов единиц.
Автомобили Toyota - другие новости
Напомним, что ранее в издании HotCars назвали десять самых надежных автомобилей Toyota с пробегом. Лидером рейтинга стала Toyota Corolla двенадцатого поколения. По словам специалистов, это авто известно своей надежностью и низкими затратами на обслуживание.
Напомним также, что недавно в Top Speed назвали очень надежный гибридный автомобиль, который больше нельзя купить новым. Им оказался Toyota Avalon, который также может похвастаться тем, что он безопаснее и роскошнее своих конкурентов.