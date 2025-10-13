Некоторые устройства станут отличной сделкой, а вот за другие придётся платить дважды.

Рынок Android-устройств огромен: смартфоны, планшеты, смарт-дисплеи. Всё это обновляется каждый год, а значит, на вторичке можно найти немало выгодных предложений.

Но далеко не все подержанные гаджеты одинаково хороши - одни прослужат вам ещё несколько лет, а другие начнут раздражать уже через неделю. SlashGear разобрался, какие б/у Android-устройства стоит брать, а какие лучше обходить стороной.

Лучше всего покупаются бывшие флагманы, например, Galaxy S21, S22 или Pixel 6/7. Они собраны из качественных материалов, долго получают обновления и по производительности до сих пор уделывают большинство бюджетных моделей. Плюс отличные камеры, защита от воды и в целом запас прочности, которого хватает на годы.

То же касается топовых планшетов Samsung Galaxy Tab серии S7-S9, у них мощное железо, стилус S Pen и большой запас по производительности. Главное брать у надёжного продавца, где устройство прошло проверку, а в идеале, ещё и идёт с гарантиец.

Хорошим вложением остаются и Chromebook Plus от Acer, Lenovo и Asus. Эти хромбуки рассчитаны на долгую жизнь, имеют современное железо и будут получать обновления до начала 2030-х годов.

Стоит присмотреться и к Android TV-приставкам вроде NVIDIA Shield. Даже ранние модели до сих пор получают обновления и работают стабильно благодаря мощным процессорам. То же самое с умными дисплеями: Google Nest Hub почти не изнашивается и регулярно обновляется.

А вот от умных часов, дешёвых смартфонов и старых "читалок" лучше держаться подальше. Часы быстро теряют актуальность из-за короткой поддержки ОС и изношенных батарей, бюджетные смартфоны вроде Galaxy A03 или A13 слабо тянут современные приложения, а старые ридеры страдают от устаревших версий Android и несовместимости с новыми программами.

Вообщем, если уж брать б/у Android, то лучше вложиться в бывший флагман или премиум-планшет. А вот экономия на бюджетных варинтах обойдётся дороже, не деньгами, так нервами.

Ранее мы рассказывали, что команда бенчмарка AnTuTu составила топ-10 "народных" Android-смартфонов, у которых практически нет недостатков. Если говорить о брендах, то лидеры рейтинга – Xiaomi, Oppo и Honor.

