Для Трампа передача ракет Украине может стать еще и способом укрепить имидж миротворца, пишет издание.

Уже даже обсуждение передачи крылатых ракет "Томагавк" для Украины свидетельствует о том, что отношение президента США Дональда Трампа к российскому президенту Владимиру Путину становится жестче, пишет CNBC.

Отмечается, что передача Украине крылатых ракет Tomahawk, которую рассматривает Трамп, может подтолкнуть Россию сесть за стол переговоров с Украиной и ее западными союзниками, в частности США. Для Трампа же этот шаг может стать еще и способом укрепить свой международный имидж миротворца, который стремится получить Нобелевскую премию мира.

По словам главного экономиста банка Berenberg Хольгера Шмидинга, то, что глава Белого дома в этом году не получил награды, к которой так стремился, "может стать хорошей новостью для Европы", ведь он хочет получить эту премию. Впрочем, как выразился Шмидинг, "ему еще нужно ее заслужить".

"Если бы Трамп оказывал достаточное давление на Путина, чтобы остановить войну против Украины, президент США действительно был бы главным кандидатом на премию в следующем году", - отметил эксперт.

Он считает, что отношение Трампа к Путину уже становится жестче, о чем свидетельствует обсуждение возможных поставок крылатых ракет "Томагавк" Украине.

"Сообщения СМИ о потенциальных поставках американских ракет "Томагавк" в Украину свидетельствуют о том, что Трамп становится жестче в отношении Путина. Это было бы начало", - сказал Шмидинг.

Ракеты "Томагавк" для Украины: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, накануне Трамп сделал важное уточнение о поставках "Томагавков" для Украины. Он заявил, что может одобрить передачу ракет, если Россия будет продолжать свою войну. Он также предположил, что, возможно, сначала обсудит этот вопрос с Путиным.

После заявления Трампа о "Томагавках" в Кремле прозвучали угрозы. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отметил, что запуск "Томагавков" требует участия специалистов США, "поэтому поставка этих ракет Киеву действительно может плохо закончиться".

По мнению капитана 1-го ранга запаса Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Андрея Рыженко, "Томагавки" рассматриваются как стратегический политический козырь в руках Украины. "Сейчас встал вопрос о передаче небольшого количества, я думаю, это десятки единиц, Украине. Россияне очень этой ракеты пугаются", - сказал он.

