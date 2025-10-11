Эту информацию уже передали американским компаниям, чтобы они могли отреагировать на действия РФ.

Российские оккупанты модернизировали свои комплексы для применения баллистических ракет, что значительно повлияло на их эффективность. Такое мнение в эфире "Эспрессо" высказал Игорь Романенко - генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Это Искандер-М и также "Кинжалы" - тоже искандеровские ракеты, но приспособлены для пуска с самолетов МиГ-31, это повышает скорость ракеты и делает их более тяжелой целью. Они сделали модификацию, которая связана в корректировке программного обеспечения этих баллистических ракет. Что привело к тому, что на конечном участке машрута они делают маневры, которые затрудняют их уничтожение. Эффективность уничтожения наших батарей Patriot упала с 42 до 6%", - сказал эксперт.

Генерал-лейтенант добавил, что Украина уже собрала всю необходимую информацию и статистику и передала ее компаниям-производителям этих средств поражения.

"Они должны были бы на это отреагировать, возможно также скорректировать программное обеспечение. Чтобы повысить эффективность. У нас и так батарей Patriot не так много", - добавил Романенко.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские оккупанты увеличили количество примененных против Украины средств воздушного нападения в 1,3 раза. По его словам, общая эффективность украинской системы ПВО составляет 73%.

В то же время спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Силам обороны стало труднее сбивать российские дроны в том числе и из-за погодных условий. Также это связано с тем, что враг постоянно совершенствует средства воздушного нападения на Украину.

