Продажи оптоволоконных кабелей и литий-ионных батарей российским производителям дронов резко выросли в течение лета.

Нарастить выпуск дронов на оптоволокне России помог Китай, резко увеличив в течение лета экспорт ключевых компонентов, необходимых для их производства. Таким образом российская армия получить ключевое преимущество на поле боя. Об этом говорится в статье The Washington Post.

Издание провело анализ торговых данных о перевозке грузов, записей об отгрузке на таможне, цепей поставок дронов и изучило заявления компаний. Их анализ показал, что китайские производители коммерческих дронов сыграли важную роль в расширении производства российских производителей. И таким образом помогают разрабатывать компоненты, имеющие конкретное применение на поле боя.

Аналитики отмечают, что резкое увеличение экспорта волоконно-оптических кабелей и литий-ионных батарей, среди других компонентов дронов, свидетельствует о тесном партнерстве между российскими и китайскими производителями. Это помогает Москве получить преимущество.

"Это критически важно и решающе. Китайцы готовы адаптировать свои производственные линии под эти потребности", - сказала Екатерина Бондарь, сотрудница Центра стратегических и международных исследований.

По данным китайской таможни, с июля по август поставки китайских волоконно-оптических кабелей в Россию выросли почти в 10 раз, после того как в мае, а затем и в июне они достигли рекордного уровня. Экспорт литий-ионных батарей, которые, вероятно, используются для питания дронов, также резко вырос в течение лета, когда Россия усилила свои воздушные атаки на Украину.

Официально в Китае говорят, что производители, на которых приходится 80% мирового рынка коммерческих дронов, сократили прямой экспорт готовых дронов в Россию. Однако данные о торговле Китая показывают, что Пекин разрешил резкое увеличение поставок компонентов, которые позволяют российским производителям создавать волоконно-оптические дроны, управляемые с помощью сверхтонких стеклянных кабелей, которые традиционно используются для высокоскоростного интернета. Эти дроны менее уязвимы к перехвату.

Журналисты напомнили, что Пекин не посылал военную технику для помощи Москве. А в прошлом году заявил, что ограничит экспорт дронов и деталей к ним, которые имеют военное применение.

"Однако анализ показал, что китайские производители коммерческих дронов сыграли важную роль в помощи российским производителям дронов увеличить объемы производства и сейчас помогают разрабатывать компоненты, которые имеют явное боевое применение", - говорится в статье.

Данные китайской таможенной администрации показывают, что в мае и июне Китай экспортировал в Россию рекордное количество волоконно-оптических кабелей - около 200 000 километров. А в августе произошел резкий скачок до более 500 000 км. Китай также продолжал поставлять кабели в Украину, но в значительно меньших объемах: по последним данным, в августе он продал Украине лишь около 115 километров кабелей.

"Китай ограничивает доступ к запчастям и технологиям для Украины и ее сторонников, одновременно открывая шлюзы для компонентов для российских дронов", - сказал Мик Райан, старший научный сотрудник по военным исследованиям в Институте Лоуи, аналитическом центре, базирующемся в Сиднее.

Он сказал, что сила Китая в производстве больших объемов компонентов по низким ценам, а также в быстром создании новых прототипов и технологий, дает России значительное преимущество над Украиной.

Это имеет значительные последствия на поле боя, поскольку более легкие и длинные кабели позволили России расширить диапазон своих атак дальше на территорию, контролируемую Украиной.

"Если посмотреть, как меняется линия фронта, [Россия захватывает] территории, соответствующие расстоянию, на которое могут пролететь дроны с оптоволоконным кабелем", - сказала Екатерина Бондарь.

Она отметила, что Россия использует эти дроны для уничтожения украинских логистических линий, командных центров и оборудования для создания препятствий за линией фронта перед началом атаки.

В то же время, по данным авторов статьи, экспорт литий-ионных батарей из Китая в Россию также резко вырос в течение лета, достигнув рекордных 54 миллионов долларов в июне, а затем несколько снизившись до 47 миллионов долларов в августе. Эти батареи, скорее всего, использовались в производстве дронов, поскольку Россия не производит много электромобилей или электроники, которые являются другими основными сферами применения этой технологии.

Издание делает вывод, что санкции против российских и китайских компаний, которые ввели США и ЕС, мало повлияли на замедление потока товаров, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

Добавим, что 5 октября стало известно о том, что ударом дрона на оптоволокне россияне покодили припаркованный военный автомобиль в Краматорске. Это едва ли не первое публично известное применение такого типа орои оккупантами в жилой застройке города.

В то же время, среди военных экспертов бытует мнение о том, что в ближайшем будущем наиболее смертоносным оружием станут рои дронов, которыми будет управлять ИИ. Сейчас таких роев дронов нет на поле боя, но до конца года Украина планирует получить первые несколько десятков тысяч подобных моделей дронов.

