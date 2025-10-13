Отмечается, что этот продукт является отличным источником лютеина, бета-каротина и омега-3 жирных кислот.

Добавление в рацион определенных продуктов, богатых питательными веществами, может иметь большое значение. Один из продуктов, который выделяется своими полезными свойствами, - это авокадо.

Издание Very Well Health выяснило, можно ли есть авокадо при сахарном диабете.

Авокадо богат мононенасыщенными жирами, клетчаткой, витаминами C, E, K и B6, а также такими питательными веществами, как рибофлавин, ниацин, фолат, пантотеновая кислота, магний и калий. Он также является отличным источником лютеина, бета-каротина и омега-3 жирных кислот.

Контроль уровня сахара в крови

В отличие от большинства фруктов, авокадо содержит мало сахара. В одной чашке содержится менее 1 грамма сахара. Они также богаты полезными жирами и клетчаткой, которые помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Одно исследование показало, что употребление авокадо связано с более низким уровнем глюкозы и инсулина натощак, а также с более низкой частотой развития диабета 2 типа. Другое исследование выявило связь между употреблением авокадо и улучшением контроля глюкозы и инсулина, особенно у людей с диабетом 2 типа.

Поддержка здоровья сердца

Исследования показывают, что диеты, богатые ненасыщенными жирами и клетчаткой, связаны с меньшим количеством факторов риска сердечных заболеваний, таких как высокий уровень холестерина. Исследование людей с ожирением или избыточным весом и инсулинорезистентностью показало, что замена углеводов авокадо связана с улучшением показателей сахара и холестерина в крови.

Ключевой источник питательных веществ

Авокадо богато магнием и калием - двумя питательными веществами, которые играют важную роль в контроле и профилактике диабета. Эти защитные эффекты могут быть связаны с ролью магния в метаболизме глюкозы и регуляции инсулина.

Люди с диабетом, как правило, имеют низкий уровень магния, а его дефицит связан с инсулинорезистентностью - ключевым фактором в развитии диабета 2 типа. Магний также способствует здоровью сердечно-сосудистой системы, помогая организму поддерживать нормальный сердечный ритм и уровень артериального давления. Калий работает в тандеме с магнием, чтобы организм мог эффективно реагировать на инсулин и глюкозу и использовать их.

