Разрыв может стать перезапуском вашей личной истории.

В момент, когда отношения рушатся, трудно поверить, что когда-то на этот период можно будет посмотреть с благодарностью. Однако иногда время показывает, зачем и почему это было нужно.

Как пишет для Your Tango специалист по вопросам отношений Джойлин Маниачи, иногда конец отношений становится не потерей, а появлением пространства для лучшей жизни. Например, после разрыва люди постепенно вспоминают, кем они являются вне отношений. Вот три причины, по которым однажды вы сможете сказать разрыву "спасибо":

1. Ты учишься доверять себе, даже когда не знаешь, что будет дальше

Люди редко меняются "для удовольствия", обычно к переменам нас толкает боль. Разрыв - это именно тот момент, когда боль превышает страх перед неизвестным. По словам Маниачи, речь идет не о слабости, а о проявлении смелости.

Согласно одному из исследований, облегчение боли или стресса как вознаграждение зависит от нарушения негативного ожидания. Когда мы рискуем и делаем ставку на себя, мы растем.

2. Ты осознаешь, что разрыв - это прорыв

Мы часто путаем себя со своими ролями в отношениях, но когда они заканчиваются, вместе с ними мы избавляемся и от старых ограничений. В частности, расставания дают приятное освобождение от чужих суждений.

Разрыв освобождает, даже если сначала кажется, что боль невероятная. Это как сорвать пластырь: немного жжет, но через мгновение чувствуешь легкость, а вместо грусти приходит удивительное ощущение живости.

3. Ты открываешь для себя неожиданную доброту

Когда сердце разбито, ты становишься уязвимой. И именно в этот момент часто появляются люди, которые искренне слушают, не пытаясь исправить или "подбодрить".

Ты впервые по-настоящему чувствуешь поддержку, которая поступает без оценок и морализаторства. И эта человеческая теплота может стать самым ценным открытием после расставания.

