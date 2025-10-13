Внешне новинки сохранят узнаваемый дизайн, но под корпусом и в камере нас ждут серьезные обновления.

Серия iPhone 17 была выпущена совсем недавно, но разработка iPhone 18 уже идет полным ходом. Одновременно с этим инсайдеры делятся подробностями о будущих флагманах Apple.

Издание MacRumors пересказало порцию слухов о iPhone 18 Pro и Pro Max от надежных инсайдеров. Внешне профессиональные смартфоны сохранят узнаваемый дизайн, но под корпусом и в камере нас ждут серьезные обновления.

Уменьшенный Dynamic Island

В следующем году Apple впервые с 2022 года уменьшит размеры "островка" – это будет первый шаг к полностью безрамочному дисплею, без отверстий. Но фронтальная камера в iPhone 18 Pro останется видимой.

Подэкранный Face ID, как ожидается, появится только в iPhone 19 Pro.

"Полупрозрачная" зона MagSafe

Задняя панель iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max получит матово-прозрачное оформление в области магнитного кольца – "чтобы пользователь мог заглянуть внутрь смартфона".

Диагональ экранов должна остаться прежней – 6,3 и 6,9 дюймов.

Камера с переменной диафрагмой

Основная камера с разрешением 48 Мп получит поддержку переменной диафрагмы, что позволит пользователям вручную регулировать количество света, поступающего на сенсор. Это должно улучшить качество фотографий при различных условиях освещения.

Ни одна из камер iPhone 17 Pro не предлагает переменную диафрагму.

Другие слухи

Чип A20 Pro, изготовленный по новейшему 2-нм техпроцессу TSMC, обеспечит более значительное повышение производительности по сравнению с A19;

Специально разработанный модем C2 от Apple с поддержкой mmWave 5G в США и улучшенным качеством сигнала;

Обновленная кнопка управления камерой с акцентом на чувствительность к давлению, а не на жесты прокрутки.

Ранее поступала информация, что, начиная с 2026 года, Apple планирует разделить релиз новых iPhone. Pro-модели и Айфон-раскладушка выйдут по стандартному расписанию осенью 2026 года, а более дешевые iPhone появятся уже весной 2027-го.

Уже практически подтверждено, что складной iPhone станет частью серии iPhone 18. Среди ключевых особенностей – гибкий дисплей без видимой складки, Touch ID вместо Face ID и четыре камеры. Форм-фактор будет книжным, в духе Galaxy Z Fold.

