По словам Пескова, поставка крылатых ракет Киеву "может плохо закончиться".

В Кремле пригрозили в ответ на слова президента США Дональда Трампа о возможном одобрении передачи крылатых ракет "Томагавк" Украине, если Россия не прекратит войны.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отметил, что запуск "Томагавков" требует участия специалистов США, "поэтому поставка этих ракет Киеву действительно может плохо закончиться". Его заявления цитируют российские СМИ.

Также он прокомментировал информацию о вероятном разговоре Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, о чем говорил глава Белого дома.

"Действительно, судя по сообщениям, Трамп сказал о такой возможности. Пока четких договоренностей о телефонном разговоре нет. Как только они появятся - разговор состоится. Существуют все возможности для достаточно оперативной организации такого разговора", - отметил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь Путина сказал, что "США известно о паузе, которая возникла в переговорах РФ и Украины".

Что сказал Трамп о "Томагавках" и как отреагировала РФ

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп сделал важное уточнение о поставках "Томагавков" для Украины. Он сказал, что может одобрить передачу крылатых ракет, если Россия продолжит войну. При этом он подчеркнул, что, возможно, сначала обсудит этот вопрос с Владимиром Путиным, поскольку такие действия станут "шагом вперед" в войне. Трамп также похвалил стойкость Украины в войне.

Экс-президент РФ, а ныне заместитель секретаря российского Совбеза Дмитрий Медведев истерически ответил Трампу из-за заявлений о "Томагавках". По его словам, "поставки этих ракет могут кончиться плохо для всех и прежде всего - для самого Трампа". При этом он выразил надежду, что заявления о "Томагавках" - лишь очередная пустая угроза, вызванная "затяжными переговорами" Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

