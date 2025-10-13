'Об этом никто не говорит': командир полка рассказал о проблемах ВСУ из-за алкоголя

По его словам, армия - это не бизнес, и в каждой ситуации нужно разбираться.

Рекрутинг в Украине работает, но есть проблемы с алкоголем и ответственностью военнослужащих. Об этом заявил командир полка "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире "Фабрики новостей".

"Рекрутинг в Украине работает. Теперь у меня вопрос, что делать командиру отделения, командиру взвода, командиру роты, командиру батальона, командиру полка или бригады с воином-алкоголиком?" - отметил он.

По словам командира, такой воин подвергает опасности себя, и окружение, и с ним ничего невозможно сделать.

Видео дня

"Военная служба правопорядка фиксирует факт. Далее выговоры. Выговоры предусматривают снятие определенной суммы с денежного содержания в официальном порядке в пользу государства. Все. Следующий раз выговоры. Все. И тебе возвращается военнослужащий... Тебе отдают военнослужащего. Что ты должен сделать? Ты должен подготовить в подразделении специальное место, которое будет закрыто и безопасно", - рассказал Федоренко.

Он подчеркнул, что это должен быть подвал или какое-то закрытое помещение. Туда нужно нетрезвого военнослужащего провести и поставить охранника, чтобы ничего не случилось, себе ничего не натворил, чтобы не мог выйти и сделать кому-то что-то негативное.

"Протрезвел, он говорит в лучшем случае: я больше так не буду делать... Вот об этом же никто не говорит. А потом этот воин, которому ничего не помогает, и его передают в другое воинское формирование, где воюют спецконтингентом, с повышенным контролем, скажем так, говорит, что его переводят в другое подразделение, рекрутинга нет. Разбирайтесь в каждой ситуации детально", - рассказал он.

Также командир объяснил, чем по его мнению Вооруженные силы отличаются от частной компании или какой-то крупной организации.

"Вот если приравнять полк и, к примеру, какую-то успешную хорошую компанию. Хорошая компания должна получать результат и зарабатывать деньги. Полк должен уничтожать противника на линии боевого соприкосновения. В частной компании для того, чтобы заработать деньги, ты нанимаешь работников по направлениям, которые являются высокоподготовленными, которые занимают свою нишу и закрывают определенную часть работы, они являются твоими подчиненными наемными работниками, с которых ты требуешь. А в Вооруженных силах Украины немножко по-другому", - сказал он.

В ВСУ, по словам Федоренко, командир является обслуживающим персоналом для своих передовых позиций.

"То есть есть мои подчиненные. По сути, я есть для того, чтобы обслужить их потребности и обеспечить условия для выполнения боевых задач максимально безопасно. Мы очень сильно связаны в войсках. Если нет вменяемой команды управления, не будет солдата на передней линии, потому что его загонят в то место, где он гарантированно не выживет", - подчеркнул командир.

Война в Украине - другие заявления Федоренко

Как сообщал УНИАН, ранее Федоренко заявил, что гражданскому населению Украины нужно уже сейчас учиться стрелять из ружей, чтобы сбивать российские дроны - в частности на оптоволокне.

Командир полка добавил, что сейчас основные магистрали сообщения (логистики) затягиваются так называемыми коридорами из сеток, которые называют коридорами жизни и безопасности. Однако очень важно, чтобы эти сооружения охранялись и своевременно ремонтировались, иначе коридор жизни после прилета вражеских дронов превращается в коридор смерти.

Кроме того, он заявил, что гражданское население должно обязательно учиться уже сейчас пользоваться огнестрельным оружием, а именно - ружьями.

Вас также могут заинтересовать новости: