По мнению вице-президента ПАСЕ, Путин запугивает Запад, убивая украинцев.

Кремлевский диктатор Владимир Путин пытается создать впечатление большей военной мощи, чем у него есть на самом деле, и одновременно проверить реакцию НАТО и европейских стран. Такое мнение вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) лорд Дон Туиг высказал в интервью "РБК-Украина". По его словам, эти демонстрации - часть стратегии давления и проверки готовности Запада ответить.

Комментируя серию недавних случаев с беспилотниками и провокациями в государствах НАТО, лорд Туиг отметил, что Европа почувствовала усиление угрозы со стороны России, хотя оно и не стоит "на первом плане". Он видит в этих действиях стремление Кремля показать свою якобы способность наносить удары и нарушать границы, чтобы посмотреть, как отреагируют западные столицы.

"Потому что я считаю, что Путин через эти вторжения стремится показать, что имеет такую способность и проверить, какой ответ получит от НАТО и западных стран Европы. И это типа как "я выигрываю эту войну, смотрите, что я делаю. Я разрушаю, убиваю людей, разрушаю Киев и тому подобное. Смотрите, я могу вторгнуться в вашу страну, делать это над вашей страной" и так далее", - заявил Туиг.

Он подчеркнул, что Путин стремится создать образ силы и влияния.

"Он создает впечатление, что имеет силу. Я не уверен, что российская армия действительно имеет такую силу", - сказал вице-президент ПАСЕ.

По его словам, ночь за ночью на телевидении европейцы видят очередную атаку на Украину, на следующее утро - нарушение воздушного или морского пространства в Эстонии или Финляндии призваны усилить это впечатление, хотя реальная мощность может быть меньше, чем ее подают публично.

"Думаю, что он (Путин - УНИАН) создает впечатление, что имеет большую военную мощь, чем на самом деле. А на самом деле не имеет, и он это знает", - констатировал Туиг.

В ПАСЕ предложили наказать Путина, ударив по его близкому окружению

Напомним, что вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, лорд Дон Туиг считает, что нужно усилить давление на близкое окружение главы РФ Владимира Путина. Например, можно конфисковать личное богатство российских олигархов и направить эти средства для восстановления Украины.

Туиг подчеркнул, что руководство РФ очень богатое, эти лица разбогатели на "спинах трудящихся россиян". То есть, российские олигархи эксплуатируют собственный народ, и, по его словам, судьба этих лиц основывается на больших деньгах, которые дают им власть.

