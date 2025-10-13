Встреча Трампа и Си Цзиньпиня может состояться в конце этого месяца.

Цены на нефть в понедельник, 13 октября, выросли после достижения пятимесячного минимума. Причиной этого стали потенциальные переговоры между президентами США и Китая, которые могут ослабить торговое напряжение между двумя крупнейшими экономиками и потребителями нефти в мире, передает Reuters.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 94 цента, или 1,5%, до 63,67 доллара за баррель. Цена на нефть марки West Texas Intermediate в США составила 59,81 доллара за баррель, поднявшись на 89 центов, или 1,54%. 10 октября оба контракта потеряли около 4%, достигнув самого низкого уровня с мая.

Аналитики объясняют падение цен на минувшей неделе двумя факторами: прекращением огня в Газе и очередной турбулентностью в торговых отношениях между США и Китаем.

Торговое напряжение между мировыми лидерами обострилось после того, как Китай ужесточил экспортные ограничения редкоземельных металлов. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что введет 100% пошлины на китайский экспорт в страну.

Таким образом ожидаемая встреча между Трампом и Си Цзиньпином, которая должна была состояться в конце этого месяца, оказалась под угрозой. Президент США 10 октября заявил, в частности, что не видит причин встречаться со своим коллегой.

Однако уже 12 октября американский торговый представитель Джеймисон Грир сообщил, что встреча все еще может состояться в Южной Корее в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Ранее цены на нефть упали в марте и апреле на пике торгового напряжения между двумя странами.

Торговая война между Китаем и США - последние новости

На выходных официальный Пекин заявил, что недавние торговые контрмеры Китая против США были необходимыми оборонительными действиями. А Трамп при этом должен прекратить угрожать стране повышением пошлин.

В то же время журналисты The Washington Post объясняют, что две крупнейшие экономики мира прежде всего занимают жесткие переговорные позиции, чтобы укрепить свои позиции за столом переговоров в будущем.

