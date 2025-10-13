Во время осуществления процедуры бронирования сотрудник предприятия критической инфраструктуры теперь может внезапно оказаться в розыске.

Во время подачи необходимых для брони документов человек может оказаться в розыске за считанные часы, что соответственно делает невозможной саму процедуру. Об этом заявил основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик на канале День.LIVE.

"Документ подали в 9:15, но впоследствии человека поставили в розыск, и для снятия нужно платить штрафы", – говорит Боровик.

Для производителя такая ситуация непонятна, ведь речь идет о бронировании работников оборонного сектора. Боровик добавляет, что еще одной проблемой является частичное бронирование (50% персонала). Работники избегают легального устройства, поскольку могут не попасть в квоты под защиту.

Примечательно, что несколько дней назад в редакцию УНИАН с похожей историей обратился киевлянин по имени Дмитрий. Он пытался официально трудоустроиться на предприятие с бронированием, но в процессе лишь попал в розыск.

"У меня до того был розыск, еще с марта. Странно, думаю, вроде повесток никаких не получал, данные в Резерв+ обновил вовремя. Нашел работу с "бронькой". Но для бронирования надо, чтобы не было розыска. Решил оплатить штраф. Но и платить не пришлось – по сроку давности дело закрыли, там вроде три месяца только, или что-то такое", – рассказывает Дмитрий УНИАН.

Но радость мужчины длилось недолго – дальше началось самое интересное.

"Подался на бронь. Потом мне из отдела кадров: так ты убрал из "Резерва" розыск или как? Не можем тебя забронировать. Захожу в "Резерв", а я опять в розыске! Причем они закрыли первый и сразу же, той же датой, открыли новый розыск на меня!" – жалуется Дмитрий.

Наш собеседник божится, что статуса "в розыске" в "Резерв+" у него не было несколько дней, пока он подавал документы, и что в розыске во второй раз он оказался задним числом. Что теперь делать, мужчина не знает.

"Есть вариант, что они решили "стряхнуть" с меня те деньги, которые недополучили, потому что я штраф не платил. Но никто не гарантирует, что дальше я заплачу и снова не получу то же самое. Донатить ТЦК на все деньги я точно не собираюсь. И теперь я точно уверен, что и первый раз в розыске я оказался только потому, что кому-то так захотелось", – резюмирует Дмитрий.

Правила бронирования: что важно знать

Напомним, условия бронирования недавно изменились. Верховная Рада на прошлой неделе приняла закон, по которому бизнес получил право на бронирование людей в розыске и без военного билета.

Ранее предприятия могли забронировать лицо, которое соответствует следующим требованиям: находится на воинском учете; трудоустроено официально; вовремя уточнила свои военно-учетные данные; не находится в розыске.

