Даже в Европе в середине декабря есть место, где будет солнечно и жарко.

Декабрь - это скорее месяц рождественских ярмарок, а не пляжного отдыха. Однако если вы соскучились по летнему солнышку и хотите сбежать от зимних холодов, есть несколько мест, которые идеально для этого подходят. Там уже не будет изнуряющей жары, но температура как раз комфортная для того, чтобы понежиться на пляже и искупаться в море. При этом, что не менее важно, цены на этих курортах не ударят по вашему кошельку. Портал which.co.uk рассказывает о пяти теплых направлениях для отпуска в декабре.

Валлетта, Мальта

Максимальная температура в декабре: 17°C

Здесь не стоит рассчитывать на пляжный отдых, но мягкий климат Мальты в декабре создаёт отличную погоду для осмотра достопримечательностей и пеших прогулок. При этом из-за низкого сезона очереди к храмам и другим культурным достопримечательностям будут короче.

Лансароте (Канарские острова)

Максимум в декабре: 21°C

На Лансароте в это время года обычно немного теплее, чем на Гран-Канарии и Тенерифе. Здесь можно наслажиться песчаными пляжами и удивительными вулканическими пейзажами.

Курорт Плайя-Бланка, который славится своей пристанью для яхт и элитными ресторанами морепродуктов, признан лучшим местом для отдыха на Лансароте.

Кабо-Верде

Максимальная температура в декабре 26°C

Этот архипелаг вулканических островов, расположенный у западного побережья Африки, круглый год радует солнцем.

Большинство туристов стекаются на острова Сал или Боа-Вишта, чтобы насладиться километрами белоснежных пляжей, а также множеством баров и ресторанов.

Таиланд

Максимум в декабре: 31°C

Зима — лучшее время года для посещения Таиланда, когда погода прохладнее и гораздо менее влажная, чем в месяцы муссонов.

Тропические острова Таиланда находятся на юге: Ко Самуи, Ко Панган и Ко Тао на восточном побережье, а более престижные Пхукет и Краби на западе. На севере вас ждут буддийские храмы Чиангмая, покрытые джунглями национальные парки и традиционные горные деревни.

Оказавшись там, вы легко сможете жить на ограниченный бюджет, особенно, если отклонитесь от популярных туристических мест.

Тайбэй

Максимальная температура в декабре: 17 °C

К январю влажность на Тайване резко падает, температура стабилизируется около 17 °C. Это идеальное время для знакомства со столицей и окружающими её национальными парками, такими как Янминшань, а также с её успокаивающими горячими источниками.

Также можете посетить "Christmasland" — ежегодное зимнее представление в Тайбэе, которое проходит в течение всего декабря, обычно начинаясь в середине ноября.

