Православный праздник сегодня в народе считается женским днем.

14 октября по новому церковному календарю в украинской православной церкви чтут память преподобного Николы Святоши - князя Черниговского и монаха Киево-Печерского монастыря. О жизни святого, традициях и приметах дня, а также что за праздник сегодня церковный отмечают по старому церковному стилю - рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

14 октября (в юлианском календаре 27 октября) вспоминают Николу Святошу - украинского святого, который прославился своими чудесами.

Никола Святоша в миру носил имя Святослав Давыдович Луцкий. Он был знатного рода - сыном черниговского князя Давида Святославича и правнуком Ярослава Мудрого.

Жил Святослав в XII веке и княжил в Луцке. В 1106 или 1107 году русско-половецкие войска лишили его удела, но князь не стал с ними бороться за власть, а ушел в Киево-Печерскую лавру, где принял монашеский постриг.

В монастыре он со смирением выполнял простые послушания: рубил дрова, носил воду, был привратником. За такое усердие игумен велел выделить бывшему князю отдельную келью, перед ней Никола посадил сад. Также на собственные средства он построил в лавре храм в честь Святой Троицы и больничную церковь во имя святителя Николая.

Святой Никола терпел насмешки и упреки за то, что выбрал монашество, но оставался непреклонен. Как-то его врач Петр, который считал, что суровая жизнь навредит здоровью князя, сам тяжело заболел. Исцелился он после молитв Николы и после этого случая тоже стал монахом.

Все свое имущество Никола Святоша отдавал на украшение храмов, приобретение книг и помощь нуждающимся. Мощи святого покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры, а почитают его как чудотворца: по преданию, его брат, князь Изяслав, выздоровел от тяжелой болезни благодаря власянице святого.

Какой православный праздник сегодня по новому стилю еще:

вспоминают мучеников Назария, Гервасия и Протасия;

мученицу Параскеву Сербскую;

священномученика Сильвана, пресвитера Газского;

Вышгородскую икону Богородицы.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 14 октября верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы.

О чем помолиться в праздник, что можно и что нельзя делать сегодня

В эту дату обращаются в молитвах к преподобному Николе Святоше - молятся о здоровье и поддержке в трудных жизненных обстоятельствах. Так как в этот день также чтут память святой Параскевы, то в молитвах обращаются и к ней - просят о выздоровлении, особенно при женских заболеваниях, защите семьи и домашнего очага, девушки обращаются к святой с просьбами о замужестве.

В народном календаре день прозвали Параскева Грязниха - в это время обычно начинаются дожди, на дорогах стоит много грязи. С давних времен день Параскевы считается женским праздником.

По традиции 14 октября варят пшеничную кашу с маслом - на удачу и достаток в семье. Также принято помогать нуждающимся, кормить бездомных животных. Любого, кто в этот день зайдет в дом, полагается накормить или угостить.

Церковь сегодня, как и в любой другой день, не одобряет ругани, ссор, сплетен и осуждения, порицает зависть, ложь и злобу. Важно не отказывать в помощи тем, кто просит.

В народе запреты этого дня касаются женщин. Считается, что сегодня нельзя заниматься никакими домашними делами - убирать, стирать, гладить, шить.

Кроме этого, не советуют также:

отправляться в дальнюю дорогу - будет неудачной;

тревожить землю - копать, пахать, сажать, так как святая ходит по полям;

стричься и делать прически - к болезням.

Работать женщинам в этот день считается грехом - все заботы и дела нужно отложить до завтра. Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы на 14 октября

Еще с давних времен наши предки определяли сегодня, какой будет осень и предстоящая зима:

с утра дождь - завтра будет ясно;

день теплый и солнечный выдался - осень будет затяжной;

ветер северный - к холодной и снежной зиме, южный - к мягкой;

много звезд на небе - к богатому урожаю в следующем году.

слякоть и грязь на улице - зима начнется через 4 недели.

Также считается, что если на Параскеву выпадет снег, то Рождество будет без снега.

