Ведущая рассказала, для чего подготовила такой образ.

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик удивила поклонников новым образом. Звезда показалась с необычной прической.

В своем блоге в Instagram звезда выложила фотографию, на которой предстала с короткими волосами бордового цвета. Лилия, которую все привыкли видеть с белокурыми локонами, появилась в совершенно новом амлуа.

"Оставляем так или возвращаем блонд?" - заинтриговала ведущая подписчиков.

Впоследствии выяснилось, что это всего-навсего парик. Ребрик примерила его ради роли для одного из выступлений. Под новый образ она подобрала соответствующий макияж и одежду.

Стоит отметить, что новый образ кардинально изменил Лилию. Местами ее трудно было узнать. Однако большинство поклонников проголосовали за то, чтобы она вернула привычный блонд.

Ребрик добавила, что перед тем, как выбрать окончательный парик для сцены, перемерила множество вариантов - от светлых до темных и даже седых волос. Почти все прически были короткими.

После всех экспериментов Лилия успокоила своих поклонников: на постоянной основе менять имидж она не планирует.

В свою очередь актер и новый "Холостяк" Тарас Цимбалюк тоже решился на кардинальные изменения. Он покрасил волосы в яркий цвет.

