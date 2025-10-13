Кризис снабжения уже привел к повышению цен на билеты и отмене рейсов.

Мировые авиакомпании в этом году столкнутся с дополнительными затратами в более 11 миллиардов долларов из-за перебоев в цепях поставок, пишет Reuters.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), эти цифры являются результатом первой попытки оценить убытки от пятилетнего "кризиса цепи поставок", который уже вызвал рост цен на билеты и отмены рейсов.

Отмечается, что наибольшие расходы приходятся на дополнительные затраты на топливо на сумму 4,2 млрд долларов, поскольку авиакомпании продолжают эксплуатировать старые самолеты. Ожидается, что дополнительное техническое обслуживание будет стоить 3,1 млрд долларов, а аренда двигателей для замены тех, что застряли в очередях на техническое обслуживание, добавит еще 2,6 млрд долларов.

Кроме того, хранение большего количества запчастей для смягчения задержек будет стоить авиакомпаниям 1,4 млрд долларов.

"Даже если уменьшить эту цифру вдвое, это все равно будет огромным бременем для отрасли", - отметил генеральный директор IATA Вилли Уолш.

Производители самолетов и их поставщики пережили ряд неудач - от нехватки рабочей силы, материалов и запчастей до задержек в ремонтных мастерских, особенно для двигателей. При этом растет борьба за ресурсы с оборонной промышленностью, поскольку мировые правительства увеличивают военные расходы.

По прогнозам IATA, только в этом году авиакомпании потратят 120 млрд долларов на ремонт и техническое обслуживание, а к 2030 году эта цифра может вырасти до 150 млрд долларов.

